Haku Ryujin on Solana weaves its narrative from the rich tapestry of Eastern mythology, connecting holders to timeless stories of dragons, gods, and the harmonious balance of nature. $HAKU transforms into a digital talisman within the Solana blockchain The White Dragon, being a symbol of purity, aligns with the idea of renewal and fresh beginnings. The Year of the Dragon is often considered a period of transformation and new opportunities. The white color symbolizes a clean slate, providing a chance for individuals to start afresh with a sense of purity and positivity. Haku Ryujin token enabling a dual benefit for both users and creators. Ultimately, we aspire to become a globally influential comic alliance platform, driving the worldwide comic industry, and pioneering a diverse ecosystem for comic-related enterprises. We will initiate from South Korea and Japan, expand across Asia, and further into Europe and America, ensuring widespread exposure for the platform. The MEME token will primarily serve various functions on the blockchain comic platform, including payments, incentives, and rewards, among other multifaceted applications.
Haku Ryujin (HAKU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum HAKU token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
HAKU tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq HAKU tokenomikasını başa düşdünüzsə, HAKU tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
HAKU Qiymət Proqnozu
HAKU kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? HAKU qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.