Bugünkü canlı HAiO qiyməti 0,01967571 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HAIO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HAIO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,01967549
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
HAiO (HAIO) Canlı Qiymət Qrafiki
HAiO (HAIO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01776205
24 saat Aşağı
$ 0,01998946
24 saat Yüksək

$ 0,01776205
$ 0,01998946
$ 0,04475526
$ 0,01719764
-0,65%

+10,77%

-9,78%

-9,78%

HAiO (HAIO) canlı qiyməti $0,01967571. HAIO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01776205 və ən yüksək $ 0,01998946 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HAIO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04475526, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01719764 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HAIO son bir saat ərzində -0,65%, 24 saat ərzində +10,77% və son 7 gündə isə -9,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

HAiO (HAIO) Bazar Məlumatları

$ 5,76M
--
$ 19,68M
292,98M
999.987.387,1626341
HAiO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,76M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HAIO üzrə dövriyyədə olan təklif 292,98M, ümumi təklif isə 999987387.1626341 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 19,68M təşkil edir.

HAiO (HAIO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində HAiO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00191366.
Son 30 gündə HAiO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0035997951.
Son 60 gündə HAiO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0052435983.
Son 90 gündə HAiO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,02068462465093887.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00191366+10,77%
30 Gün$ -0,0035997951-18,29%
60 Gün$ -0,0052435983-26,65%
90 Gün$ -0,02068462465093887-51,24%

HAiO (HAIO) Nədir?

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

HAiO (HAIO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

HAiO Qiymət Proqnozu (USD)

HAiO (HAIO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? HAiO (HAIO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? HAiO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

HAiO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HAIO Aktivindən Yerli Valyutalara

HAiO (HAIO) Tokenomikası

HAiO (HAIO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HAIO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: HAiO (HAIO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü HAiO (HAIO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HAIO qiyməti 0,01967571 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HAIO / USD cari qiyməti nədir?
HAIO / USD cari qiyməti $ 0,01967571 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
HAiO üçün bazar dəyəri nədir?
HAIO üçün bazar dəyəri $ 5,76M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HAIO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HAIO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 292,98M USD təşkil edir.
HAIO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HAIO ATH qiyməti olan 0,04475526 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HAIO qiyməti (ATL) nədir?
HAIO ATL qiyməti olan 0,01719764 USD dəyərinə endi.
HAIO ticarət həcmi nədir?
HAIO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HAIO bu il daha da yüksələcək?
HAIO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HAIO qiymət proqnozuna baxın.
HAiO (HAIO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

