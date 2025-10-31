Bugünkü canlı haHYPE qiyməti 45,33 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HAHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HAHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı haHYPE qiyməti 45,33 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HAHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HAHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HAHYPE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HAHYPE Qiymət Məlumatları

HAHYPE Rəsmi Veb-saytı

HAHYPE Tokenomikası

HAHYPE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

haHYPE Logosu

haHYPE Qiyməti (HAHYPE)

Siyahıya alınmadı

1 HAHYPE / USD Canlı Qiyməti:

$45,33
$45,33$45,33
-5,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
haHYPE (HAHYPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:39 (UTC+8)

haHYPE (HAHYPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 43,56
$ 43,56$ 43,56
24 saat Aşağı
$ 50,37
$ 50,37$ 50,37
24 saat Yüksək

$ 43,56
$ 43,56$ 43,56

$ 50,37
$ 50,37$ 50,37

$ 59,84
$ 59,84$ 59,84

$ 14,81
$ 14,81$ 14,81

-2,61%

-5,40%

+10,94%

+10,94%

haHYPE (HAHYPE) canlı qiyməti $45,33. HAHYPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 43,56 və ən yüksək $ 50,37 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HAHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 59,84, ən aşağı qiyməti isə $ 14,81 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HAHYPE son bir saat ərzində -2,61%, 24 saat ərzində -5,40% və son 7 gündə isə +10,94% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

haHYPE (HAHYPE) Bazar Məlumatları

$ 5,35M
$ 5,35M$ 5,35M

--
----

$ 5,35M
$ 5,35M$ 5,35M

117,80K
117,80K 117,80K

117.798,1994547037
117.798,1994547037 117.798,1994547037

haHYPE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,35M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HAHYPE üzrə dövriyyədə olan təklif 117,80K, ümumi təklif isə 117798.1994547037 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,35M təşkil edir.

haHYPE (HAHYPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində haHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,58987874536534.
Son 30 gündə haHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,1541945280.
Son 60 gündə haHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ +1,1195512740.
Son 90 gündə haHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ +8,67567238914174.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -2,58987874536534-5,40%
30 Gün$ +0,1541945280+0,34%
60 Gün$ +1,1195512740+2,47%
90 Gün$ +8,67567238914174+23,67%

haHYPE (HAHYPE) Nədir?

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

haHYPE (HAHYPE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

haHYPE Qiymət Proqnozu (USD)

haHYPE (HAHYPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? haHYPE (HAHYPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? haHYPE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

haHYPE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HAHYPE Aktivindən Yerli Valyutalara

haHYPE (HAHYPE) Tokenomikası

haHYPE (HAHYPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HAHYPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: haHYPE (HAHYPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü haHYPE (HAHYPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HAHYPE qiyməti 45,33 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HAHYPE / USD cari qiyməti nədir?
HAHYPE / USD cari qiyməti $ 45,33 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
haHYPE üçün bazar dəyəri nədir?
HAHYPE üçün bazar dəyəri $ 5,35M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HAHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HAHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 117,80K USD təşkil edir.
HAHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HAHYPE ATH qiyməti olan 59,84 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HAHYPE qiyməti (ATL) nədir?
HAHYPE ATL qiyməti olan 14,81 USD dəyərinə endi.
HAHYPE ticarət həcmi nədir?
HAHYPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HAHYPE bu il daha da yüksələcək?
HAHYPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HAHYPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:39 (UTC+8)

haHYPE (HAHYPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.834,46
$109.834,46$109.834,46

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,63
$3.855,63$3.855,63

+2,16%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03021
$0,03021$0,03021

+20,59%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,72
$185,72$185,72

+0,34%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,63
$3.855,63$3.855,63

+2,16%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.834,46
$109.834,46$109.834,46

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,72
$185,72$185,72

+0,34%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4852
$2,4852$2,4852

+1,27%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18534
$0,18534$0,18534

+2,58%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002715
$0,0002715$0,0002715

+334,40%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047412
$0,0047412$0,0047412

+5.168,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0551
$0,0551$0,0551

+1.621,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040800
$0,0000000000000000000000040800$0,0000000000000000000000040800

+716,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28098
$0,28098$0,28098

+126,43%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,034918
$0,034918$0,034918

+87,52%