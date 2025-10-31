Bugünkü canlı Habitat qiyməti 0,079303 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HABITAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HABITAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Habitat qiyməti 0,079303 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HABITAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HABITAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Habitat Qiyməti (HABITAT)

Siyahıya alınmadı

1 HABITAT / USD Canlı Qiyməti:

$0,079303
$0,079303$0,079303
-7,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Habitat (HABITAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:25 (UTC+8)

Habitat (HABITAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,073934
$ 0,073934$ 0,073934
24 saat Aşağı
$ 0,087678
$ 0,087678$ 0,087678
24 saat Yüksək

$ 0,073934
$ 0,073934$ 0,073934

$ 0,087678
$ 0,087678$ 0,087678

$ 0,173107
$ 0,173107$ 0,173107

$ 0,04370948
$ 0,04370948$ 0,04370948

+0,65%

-7,93%

-10,30%

-10,30%

Habitat (HABITAT) canlı qiyməti $0,079303. HABITAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,073934 və ən yüksək $ 0,087678 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HABITAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,173107, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04370948 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HABITAT son bir saat ərzində +0,65%, 24 saat ərzində -7,93% və son 7 gündə isə -10,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Habitat (HABITAT) Bazar Məlumatları

$ 5,83M
$ 5,83M$ 5,83M

--
----

$ 7,93M
$ 7,93M$ 7,93M

73,56M
73,56M 73,56M

99.999.839,802692
99.999.839,802692 99.999.839,802692

Habitat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,83M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HABITAT üzrə dövriyyədə olan təklif 73,56M, ümumi təklif isə 99999839.802692 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,93M təşkil edir.

Habitat (HABITAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Habitat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00683162141161859.
Son 30 gündə Habitat / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0038421193.
Son 60 gündə Habitat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Habitat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00683162141161859-7,93%
30 Gün$ +0,0038421193+4,84%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Habitat (HABITAT) Nədir?

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Habitat (HABITAT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Habitat Qiymət Proqnozu (USD)

Habitat (HABITAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Habitat (HABITAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Habitat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Habitat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HABITAT Aktivindən Yerli Valyutalara

Habitat (HABITAT) Tokenomikası

Habitat (HABITAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HABITAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Habitat (HABITAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Habitat (HABITAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HABITAT qiyməti 0,079303 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HABITAT / USD cari qiyməti nədir?
HABITAT / USD cari qiyməti $ 0,079303 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Habitat üçün bazar dəyəri nədir?
HABITAT üçün bazar dəyəri $ 5,83M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HABITAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HABITAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 73,56M USD təşkil edir.
HABITAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HABITAT ATH qiyməti olan 0,173107 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HABITAT qiyməti (ATL) nədir?
HABITAT ATL qiyməti olan 0,04370948 USD dəyərinə endi.
HABITAT ticarət həcmi nədir?
HABITAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HABITAT bu il daha da yüksələcək?
HABITAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HABITAT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:25 (UTC+8)

Habitat (HABITAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

