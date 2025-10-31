Bugünkü canlı Gut Says qiyməti 0,00019736 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GUT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GUT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gut Says qiyməti 0,00019736 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GUT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GUT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GUT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GUT Qiymət Məlumatları

GUT Rəsmi Veb-saytı

GUT Tokenomikası

GUT Qiymət Proqnozu

Gut Says Logosu

Gut Says Qiyməti (GUT)

Siyahıya alınmadı

1 GUT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00019736
$0,00019736$0,00019736
-22,80%1D
mexc
USD
Gut Says (GUT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:18 (UTC+8)

Gut Says (GUT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
Gut Says (GUT) canlı qiyməti $0,00019736. GUT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00018971 və ən yüksək $ 0,00028836 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GUT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00106126, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00007755 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GUT son bir saat ərzində -0,39%, 24 saat ərzində -22,82% və son 7 gündə isə -55,91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gut Says (GUT) Bazar Məlumatları

Gut Says üzrə cari Bazar Dəyəri $ 186,88K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GUT üzrə dövriyyədə olan təklif 946,33M, ümumi təklif isə 946326695.182749 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 186,88K təşkil edir.

Gut Says (GUT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gut Says / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gut Says / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000210531.
Son 60 gündə Gut Says / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gut Says / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-22,82%
30 Gün$ -0,0000210531-10,66%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gut Says (GUT) Nədir?

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

Gut Says (GUT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gut Says Qiymət Proqnozu (USD)

Gut Says (GUT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gut Says (GUT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gut Says üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gut Says qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GUT Aktivindən Yerli Valyutalara

Gut Says (GUT) Tokenomikası

Gut Says (GUT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GUT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gut Says (GUT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gut Says (GUT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GUT qiyməti 0,00019736 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GUT / USD cari qiyməti nədir?
GUT / USD cari qiyməti $ 0,00019736 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gut Says üçün bazar dəyəri nədir?
GUT üçün bazar dəyəri $ 186,88K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GUT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GUT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 946,33M USD təşkil edir.
GUT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GUT ATH qiyməti olan 0,00106126 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GUT qiyməti (ATL) nədir?
GUT ATL qiyməti olan 0,00007755 USD dəyərinə endi.
GUT ticarət həcmi nədir?
GUT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GUT bu il daha da yüksələcək?
GUT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GUT qiymət proqnozuna baxın.
Gut Says (GUT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

