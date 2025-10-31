Bugünkü canlı Gugo qiyməti 0,0008598 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GUGO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GUGO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gugo qiyməti 0,0008598 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GUGO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GUGO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GUGO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GUGO Qiymət Məlumatları

GUGO Rəsmi Veb-saytı

GUGO Tokenomikası

GUGO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Gugo Logosu

Gugo Qiyməti (GUGO)

Siyahıya alınmadı

1 GUGO / USD Canlı Qiyməti:

$0,0008598
$0,0008598$0,0008598
-3,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Gugo (GUGO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:24:50 (UTC+8)

Gugo (GUGO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00083234
$ 0,00083234$ 0,00083234
24 saat Aşağı
$ 0,00090929
$ 0,00090929$ 0,00090929
24 saat Yüksək

$ 0,00083234
$ 0,00083234$ 0,00083234

$ 0,00090929
$ 0,00090929$ 0,00090929

$ 0,0146709
$ 0,0146709$ 0,0146709

$ 0,00083234
$ 0,00083234$ 0,00083234

-0,51%

-3,63%

-38,89%

-38,89%

Gugo (GUGO) canlı qiyməti $0,0008598. GUGO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00083234 və ən yüksək $ 0,00090929 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GUGO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0146709, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00083234 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GUGO son bir saat ərzində -0,51%, 24 saat ərzində -3,63% və son 7 gündə isə -38,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gugo (GUGO) Bazar Məlumatları

$ 857,49K
$ 857,49K$ 857,49K

--
----

$ 857,49K
$ 857,49K$ 857,49K

990,10M
990,10M 990,10M

990.098.452,894598
990.098.452,894598 990.098.452,894598

Gugo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 857,49K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GUGO üzrə dövriyyədə olan təklif 990,10M, ümumi təklif isə 990098452.894598 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 857,49K təşkil edir.

Gugo (GUGO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gugo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gugo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005903579.
Son 60 gündə Gugo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007619011.
Son 90 gündə Gugo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,002844110545411293.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,63%
30 Gün$ -0,0005903579-68,66%
60 Gün$ -0,0007619011-88,61%
90 Gün$ -0,002844110545411293-76,78%

Gugo (GUGO) Nədir?

This duck was born in a pool. In a liquidity pool.

Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.

Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.

But something strange happened.

The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.

Now he doesn’t speak. He just runs. And we...

We GUGO.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gugo (GUGO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gugo Qiymət Proqnozu (USD)

Gugo (GUGO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gugo (GUGO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gugo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gugo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GUGO Aktivindən Yerli Valyutalara

Gugo (GUGO) Tokenomikası

Gugo (GUGO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GUGO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gugo (GUGO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gugo (GUGO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GUGO qiyməti 0,0008598 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GUGO / USD cari qiyməti nədir?
GUGO / USD cari qiyməti $ 0,0008598 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gugo üçün bazar dəyəri nədir?
GUGO üçün bazar dəyəri $ 857,49K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GUGO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GUGO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 990,10M USD təşkil edir.
GUGO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GUGO ATH qiyməti olan 0,0146709 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GUGO qiyməti (ATL) nədir?
GUGO ATL qiyməti olan 0,00083234 USD dəyərinə endi.
GUGO ticarət həcmi nədir?
GUGO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GUGO bu il daha da yüksələcək?
GUGO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GUGO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:24:50 (UTC+8)

Gugo (GUGO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.751,01
$109.751,01$109.751,01

+1,89%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,39
$3.851,39$3.851,39

+2,05%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02989
$0,02989$0,02989

+19,32%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,43
$185,43$185,43

+0,18%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,39
$3.851,39$3.851,39

+2,05%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.751,01
$109.751,01$109.751,01

+1,89%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,43
$185,43$185,43

+0,18%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4828
$2,4828$2,4828

+1,18%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18518
$0,18518$0,18518

+2,49%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002706
$0,0002706$0,0002706

+332,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048479
$0,0048479$0,0048479

+5.286,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0517
$0,0517$0,0517

+1.515,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040800
$0,0000000000000000000000040800$0,0000000000000000000000040800

+716,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28306
$0,28306$0,28306

+128,10%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,034375
$0,034375$0,034375

+84,61%