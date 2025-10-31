Bugünkü canlı Guardian Golden Ball qiyməti 0,0000904 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GBT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GBT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Guardian Golden Ball qiyməti 0,0000904 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GBT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GBT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GBT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GBT Qiymət Məlumatları

GBT Rəsmi Veb-saytı

GBT Tokenomikası

GBT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Guardian Golden Ball Logosu

Guardian Golden Ball Qiyməti (GBT)

Siyahıya alınmadı

1 GBT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-14,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Guardian Golden Ball (GBT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:24:36 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00008334
$ 0,00008334$ 0,00008334
24 saat Aşağı
$ 0,00010628
$ 0,00010628$ 0,00010628
24 saat Yüksək

$ 0,00008334
$ 0,00008334$ 0,00008334

$ 0,00010628
$ 0,00010628$ 0,00010628

$ 0,01423353
$ 0,01423353$ 0,01423353

$ 0,00006301
$ 0,00006301$ 0,00006301

-3,15%

-14,94%

-14,95%

-14,95%

Guardian Golden Ball (GBT) canlı qiyməti $0,0000904. GBT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00008334 və ən yüksək $ 0,00010628 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GBT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01423353, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00006301 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GBT son bir saat ərzində -3,15%, 24 saat ərzində -14,94% və son 7 gündə isə -14,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Guardian Golden Ball (GBT) Bazar Məlumatları

$ 18,08K
$ 18,08K$ 18,08K

--
----

$ 90,40K
$ 90,40K$ 90,40K

200,00M
200,00M 200,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Guardian Golden Ball üzrə cari Bazar Dəyəri $ 18,08K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GBT üzrə dövriyyədə olan təklif 200,00M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 90,40K təşkil edir.

Guardian Golden Ball (GBT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Guardian Golden Ball / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Guardian Golden Ball / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000550793.
Son 60 gündə Guardian Golden Ball / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000895799.
Son 90 gündə Guardian Golden Ball / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-14,94%
30 Gün$ -0,0000550793-60,92%
60 Gün$ -0,0000895799-99,09%
90 Gün$ 0--

Guardian Golden Ball (GBT) Nədir?

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Guardian Golden Ball (GBT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Guardian Golden Ball Qiymət Proqnozu (USD)

Guardian Golden Ball (GBT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Guardian Golden Ball (GBT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Guardian Golden Ball üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Guardian Golden Ball qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GBT Aktivindən Yerli Valyutalara

Guardian Golden Ball (GBT) Tokenomikası

Guardian Golden Ball (GBT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GBT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Guardian Golden Ball (GBT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Guardian Golden Ball (GBT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GBT qiyməti 0,0000904 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GBT / USD cari qiyməti nədir?
GBT / USD cari qiyməti $ 0,0000904 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Guardian Golden Ball üçün bazar dəyəri nədir?
GBT üçün bazar dəyəri $ 18,08K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GBT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GBT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 200,00M USD təşkil edir.
GBT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GBT ATH qiyməti olan 0,01423353 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GBT qiyməti (ATL) nədir?
GBT ATL qiyməti olan 0,00006301 USD dəyərinə endi.
GBT ticarət həcmi nədir?
GBT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GBT bu il daha da yüksələcək?
GBT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GBT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:24:36 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.757,78
$109.757,78$109.757,78

+1,90%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,53
$3.852,53$3.852,53

+2,08%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03021
$0,03021$0,03021

+20,59%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,55
$185,55$185,55

+0,25%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,53
$3.852,53$3.852,53

+2,08%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.757,78
$109.757,78$109.757,78

+1,90%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,55
$185,55$185,55

+0,25%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4830
$2,4830$2,4830

+1,18%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18520
$0,18520$0,18520

+2,50%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002706
$0,0002706$0,0002706

+332,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0049396
$0,0049396$0,0049396

+5.388,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0548
$0,0548$0,0548

+1.612,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040800
$0,0000000000000000000000040800$0,0000000000000000000000040800

+716,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28306
$0,28306$0,28306

+128,10%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,034016
$0,034016$0,034016

+82,68%