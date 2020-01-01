Guardian Dog (GDOG) Tokenomikası
Guardian Dog (GDOG) Məlumatları
In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts.
Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token.
We are purely a meme with no intrinsic value.
Guardian Dog (GDOG) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Guardian Dog (GDOG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Guardian Dog (GDOG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Guardian Dog (GDOG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum GDOG token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
GDOG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq GDOG tokenomikasını başa düşdünüzsə, GDOG tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.