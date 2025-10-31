Bugünkü canlı GUANO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GUANO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GUANO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı GUANO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GUANO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GUANO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GUANO (GUANO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00103775
$ 0,00103775$ 0,00103775

$ 0
$ 0$ 0

+0,11%

-0,85%

-4,64%

-4,64%

GUANO (GUANO) canlı qiyməti --. GUANO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GUANO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00103775, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GUANO son bir saat ərzində +0,11%, 24 saat ərzində -0,85% və son 7 gündə isə -4,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

GUANO (GUANO) Bazar Məlumatları

$ 120,13K
$ 120,13K$ 120,13K

--
----

$ 143,71K
$ 143,71K$ 143,71K

707,39M
707,39M 707,39M

846.244.643,0103784
846.244.643,0103784 846.244.643,0103784

GUANO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 120,13K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GUANO üzrə dövriyyədə olan təklif 707,39M, ümumi təklif isə 846244643.0103784 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 143,71K təşkil edir.

GUANO (GUANO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində GUANO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə GUANO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə GUANO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə GUANO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,85%
30 Gün$ 0-2,66%
60 Gün$ 0-32,65%
90 Gün$ 0--

GUANO (GUANO) Nədir?

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

GUANO (GUANO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

GUANO Qiymət Proqnozu (USD)

GUANO (GUANO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? GUANO (GUANO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? GUANO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GUANO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GUANO Aktivindən Yerli Valyutalara

GUANO (GUANO) Tokenomikası

GUANO (GUANO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GUANO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: GUANO (GUANO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü GUANO (GUANO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GUANO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GUANO / USD cari qiyməti nədir?
GUANO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
GUANO üçün bazar dəyəri nədir?
GUANO üçün bazar dəyəri $ 120,13K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GUANO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GUANO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 707,39M USD təşkil edir.
GUANO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GUANO ATH qiyməti olan 0,00103775 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GUANO qiyməti (ATL) nədir?
GUANO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GUANO ticarət həcmi nədir?
GUANO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GUANO bu il daha da yüksələcək?
GUANO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GUANO qiymət proqnozuna baxın.
