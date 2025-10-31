Bugünkü canlı GT3 Finance qiyməti 0,00573818 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GT3 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GT3 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı GT3 Finance qiyməti 0,00573818 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GT3 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GT3 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GT3 Finance Qiyməti (GT3)

1 GT3 / USD Canlı Qiyməti:

$0,00573818
$0,00573818$0,00573818
-1,60%1D
GT3 Finance (GT3) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:24:14 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00573786
$ 0,00573786$ 0,00573786
24 saat Aşağı
$ 0,00583709
$ 0,00583709$ 0,00583709
24 saat Yüksək

$ 0,00573786
$ 0,00573786$ 0,00573786

$ 0,00583709
$ 0,00583709$ 0,00583709

$ 0,00811755
$ 0,00811755$ 0,00811755

$ 0,00565722
$ 0,00565722$ 0,00565722

-0,00%

-1,69%

+0,88%

+0,88%

GT3 Finance (GT3) canlı qiyməti $0,00573818. GT3 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00573786 və ən yüksək $ 0,00583709 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GT3 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00811755, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00565722 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GT3 son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -1,69% və son 7 gündə isə +0,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

GT3 Finance (GT3) Bazar Məlumatları

$ 897,36K
$ 897,36K$ 897,36K

--
----

$ 897,36K
$ 897,36K$ 897,36K

156,38M
156,38M 156,38M

156.382.804,4696752
156.382.804,4696752 156.382.804,4696752

GT3 Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 897,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GT3 üzrə dövriyyədə olan təklif 156,38M, ümumi təklif isə 156382804.4696752 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 897,36K təşkil edir.

GT3 Finance (GT3) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində GT3 Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə GT3 Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008811916.
Son 60 gündə GT3 Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008042455.
Son 90 gündə GT3 Finance / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00059906698663856.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,69%
30 Gün$ -0,0008811916-15,35%
60 Gün$ -0,0008042455-14,01%
90 Gün$ -0,00059906698663856-9,45%

GT3 Finance (GT3) Nədir?

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

GT3 Finance (GT3) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

GT3 Finance Qiymət Proqnozu (USD)

GT3 Finance (GT3) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? GT3 Finance (GT3) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? GT3 Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GT3 Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GT3 Aktivindən Yerli Valyutalara

GT3 Finance (GT3) Tokenomikası

GT3 Finance (GT3) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GT3 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: GT3 Finance (GT3) Haqq;nda Suallar

Bugünkü GT3 Finance (GT3) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GT3 qiyməti 0,00573818 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GT3 / USD cari qiyməti nədir?
GT3 / USD cari qiyməti $ 0,00573818 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
GT3 Finance üçün bazar dəyəri nədir?
GT3 üçün bazar dəyəri $ 897,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GT3 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GT3 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 156,38M USD təşkil edir.
GT3 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GT3 ATH qiyməti olan 0,00811755 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GT3 qiyməti (ATL) nədir?
GT3 ATL qiyməti olan 0,00565722 USD dəyərinə endi.
GT3 ticarət həcmi nədir?
GT3 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GT3 bu il daha da yüksələcək?
GT3 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GT3 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:24:14 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

