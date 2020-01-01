Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomikası
Grok Girl (GROKGIRL) Məlumatları
Grok Girl Token is an AI-based cryptocurrency backed by a proficient team, featuring extensive marketing efforts. Despite its promising potential, it currently boasts a low market cap, presenting a unique investment opportunity in the burgeoning world of digital assets. The Grok Girl project is a cryptocurrency that stands out for its commitment to safety, transparency, and value creation. With a focus on safe tokenomics, Grok Girl has implemented measures to ensure the security and stability of its ecosystem. Notably, there are no team tokens, demonstrating a dedication to fairness and aligning the interests of the team with those of the community.One of the key features of Grok Girl's tokenomics is a low tax rate of only 5%. This allows for more efficient and cost-effective transactions, providing users with a favorable environment for trading and holding the token. The project's decision to keep taxes at a minimum also reflects a commitment to user-friendly and community-centric practices.
Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Grok Girl (GROKGIRL) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Grok Girl (GROKGIRL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum GROKGIRL token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
GROKGIRL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
GROKGIRL Qiymət Proqnozu
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.