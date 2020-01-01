Grok Bank (GROKBANK) Tokenomikası
Grok Bank (GROKBANK) Məlumatları
In the dynamic world of cryptocurrency, Grok Bank Token stands out as a beacon of creativity, backed by a team of industry experts with an unwavering commitment to innovation and community empowerment. This whitepaper aims to unveil the intricacies of Grok Bank, shedding light on its tokenomics, rewards system, and the plethora of features set to distinguish it from the crowd.Grok Bank introduces an enticing 2% USDT reward mechanism, ensuring that all holders receive a continuous stream of passive income. This innovative approach not only encourages long-term investment but also enhances the overall value proposition for Grok Bank Token holders.
Grok Bank (GROKBANK) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Grok Bank (GROKBANK) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Grok Bank (GROKBANK) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Grok Bank (GROKBANK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum GROKBANK token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
GROKBANK tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq GROKBANK tokenomikasını başa düşdünüzsə, GROKBANK tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
GROKBANK Qiymət Proqnozu
GROKBANK kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? GROKBANK qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.