Bugünkü canlı GREENSOLO qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GREENSOLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GREENSOLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GREENSOLO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GREENSOLO Qiymət Məlumatları

GREENSOLO Rəsmi Veb-saytı

GREENSOLO Tokenomikası

GREENSOLO Qiymət Proqnozu

GREENSOLO Logosu

GREENSOLO Qiyməti (GREENSOLO)

Siyahıya alınmadı

1 GREENSOLO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
GREENSOLO (GREENSOLO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:36:37 (UTC+8)

GREENSOLO (GREENSOLO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01344236
$ 0,01344236$ 0,01344236

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3,28%

+3,28%

GREENSOLO (GREENSOLO) canlı qiyməti --. GREENSOLO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GREENSOLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01344236, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GREENSOLO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +3,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

GREENSOLO (GREENSOLO) Bazar Məlumatları

$ 5,36K
$ 5,36K$ 5,36K

--
----

$ 5,36K
$ 5,36K$ 5,36K

999,96M
999,96M 999,96M

999.959.620,807454
999.959.620,807454 999.959.620,807454

GREENSOLO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,36K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GREENSOLO üzrə dövriyyədə olan təklif 999,96M, ümumi təklif isə 999959620.807454 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,36K təşkil edir.

GREENSOLO (GREENSOLO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində GREENSOLO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə GREENSOLO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə GREENSOLO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə GREENSOLO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-23,22%
60 Gün$ 0-99,39%
90 Gün$ 0--

GREENSOLO (GREENSOLO) Nədir?

GREENSOLO CHART GOES GREEN. VIBE GOES UP. WE RIDE SOLO. What is GREENSOLO? It’s a philosophy in two parts.

GREEN: The universal sign for GO. Bull markets. Good vibes. Pure meme momentum. When the chart is green, life is good. Simple. SOLO: Your conviction. The moment you see the chart and know. You ride with the community, but the decision is yours alone. It’s also our home base: SOLANA.

We Ride Together Memes over memos, always. We ride SOLO with conviction, but we celebrate the green together. This is a community-first mission to keep the momentum rolling.

The Playbook is Open No secrets. No fluff. Just fast updates on X and a straightforward chart on Dexscreener. What you see is what you get.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

GREENSOLO (GREENSOLO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

GREENSOLO Qiymət Proqnozu (USD)

GREENSOLO (GREENSOLO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? GREENSOLO (GREENSOLO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? GREENSOLO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GREENSOLO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GREENSOLO Aktivindən Yerli Valyutalara

GREENSOLO (GREENSOLO) Tokenomikası

GREENSOLO (GREENSOLO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GREENSOLO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: GREENSOLO (GREENSOLO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü GREENSOLO (GREENSOLO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GREENSOLO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GREENSOLO / USD cari qiyməti nədir?
GREENSOLO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
GREENSOLO üçün bazar dəyəri nədir?
GREENSOLO üçün bazar dəyəri $ 5,36K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GREENSOLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GREENSOLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,96M USD təşkil edir.
GREENSOLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GREENSOLO ATH qiyməti olan 0,01344236 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GREENSOLO qiyməti (ATL) nədir?
GREENSOLO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GREENSOLO ticarət həcmi nədir?
GREENSOLO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GREENSOLO bu il daha da yüksələcək?
GREENSOLO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GREENSOLO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:36:37 (UTC+8)

GREENSOLO (GREENSOLO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

