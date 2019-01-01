Greenland Rare Bear (NORDO) Tokenomikası
NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto
NORDO is more than just a meme coin—it’s a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump’s interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space.
At its core, NORDO embodies the fight for Greenland’s sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market.
From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project’s momentum and the confidence of its holders in its long-term vision.
The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms.
Greenland Rare Bear (NORDO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Greenland Rare Bear (NORDO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum NORDO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
NORDO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
