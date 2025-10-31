Bugünkü canlı Grand Gangsta City qiyməti 0,00208167 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $GGC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $GGC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Grand Gangsta City qiyməti 0,00208167 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $GGC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $GGC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$GGC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

$GGC Qiymət Məlumatları

$GGC Rəsmi Veb-saytı

$GGC Tokenomikası

$GGC Qiymət Proqnozu

Grand Gangsta City Logosu

Grand Gangsta City Qiyməti ($GGC)

Siyahıya alınmadı

1 $GGC / USD Canlı Qiyməti:

-3,40%1D
Grand Gangsta City ($GGC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:22:53 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

Grand Gangsta City ($GGC) canlı qiyməti $0,00208167. $GGC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00198242 və ən yüksək $ 0,00220216 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $GGC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01587433, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00179572 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, $GGC son bir saat ərzində +0,24%, 24 saat ərzində -3,40% və son 7 gündə isə -2,79% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Grand Gangsta City ($GGC) Bazar Məlumatları

Grand Gangsta City üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,91M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $GGC üzrə dövriyyədə olan təklif 918,25M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,08M təşkil edir.

Grand Gangsta City ($GGC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Grand Gangsta City / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Grand Gangsta City / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007018991.
Son 60 gündə Grand Gangsta City / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010226566.
Son 90 gündə Grand Gangsta City / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,005277286585557842.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,40%
30 Gün$ -0,0007018991-33,71%
60 Gün$ -0,0010226566-49,12%
90 Gün$ -0,005277286585557842-71,71%

Grand Gangsta City ($GGC) Nədir?

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Grand Gangsta City ($GGC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Grand Gangsta City Qiymət Proqnozu (USD)

Grand Gangsta City ($GGC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Grand Gangsta City ($GGC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Grand Gangsta City üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Grand Gangsta City qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

$GGC Aktivindən Yerli Valyutalara

Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomikası

Grand Gangsta City ($GGC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. $GGC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Grand Gangsta City ($GGC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Grand Gangsta City ($GGC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı $GGC qiyməti 0,00208167 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
$GGC / USD cari qiyməti nədir?
$GGC / USD cari qiyməti $ 0,00208167 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Grand Gangsta City üçün bazar dəyəri nədir?
$GGC üçün bazar dəyəri $ 1,91M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
$GGC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
$GGC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 918,25M USD təşkil edir.
$GGC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
$GGC ATH qiyməti olan 0,01587433 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı $GGC qiyməti (ATL) nədir?
$GGC ATL qiyməti olan 0,00179572 USD dəyərinə endi.
$GGC ticarət həcmi nədir?
$GGC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
$GGC bu il daha da yüksələcək?
$GGC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün $GGC qiymət proqnozuna baxın.
Grand Gangsta City ($GGC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

