Bugünkü canlı Gordon AI qiyməti 0,00002143 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GGAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GGAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GGAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GGAI Qiymət Məlumatları

GGAI Rəsmi Veb-saytı

GGAI Tokenomikası

GGAI Qiymət Proqnozu

Gordon AI Logosu

Gordon AI Qiyməti (GGAI)

Siyahıya alınmadı

1 GGAI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Gordon AI (GGAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:12:23 (UTC+8)

Gordon AI (GGAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00025874
$ 0,00025874$ 0,00025874

$ 0,00002047
$ 0,00002047$ 0,00002047

--

--

+1,36%

+1,36%

Gordon AI (GGAI) canlı qiyməti $0,00002143. GGAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GGAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00025874, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00002047 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GGAI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +1,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gordon AI (GGAI) Bazar Məlumatları

$ 21,42K
$ 21,42K$ 21,42K

--
----

$ 21,42K
$ 21,42K$ 21,42K

999,94M
999,94M 999,94M

999.936.804,057333
999.936.804,057333 999.936.804,057333

Gordon AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GGAI üzrə dövriyyədə olan təklif 999,94M, ümumi təklif isə 999936804.057333 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,42K təşkil edir.

Gordon AI (GGAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gordon AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gordon AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000092136.
Son 60 gündə Gordon AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000111132.
Son 90 gündə Gordon AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002260139343556847.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0000092136-42,99%
60 Gün$ -0,0000111132-51,85%
90 Gün$ -0,0002260139343556847-91,33%

Gordon AI (GGAI) Nədir?

Gordon AI is an LLM-powered crypto intelligence platform that evaluates and rates token calls submitted by the community. Users receive $GGAI rewards for every call, along with a full analysis report. The best calls are tracked, traded by Gordon, and ranked on a leaderboard for additional rewards and reputation. With integration on X (formerly Twitter), users can tag Gordon for instant token insights. The project’s goal is to become the leading platform for alpha sharing and trusted on-chain discovery.

Gordon AI (GGAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gordon AI Qiymət Proqnozu (USD)

Gordon AI (GGAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gordon AI (GGAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gordon AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gordon AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GGAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Gordon AI (GGAI) Tokenomikası

Gordon AI (GGAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GGAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gordon AI (GGAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gordon AI (GGAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GGAI qiyməti 0,00002143 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GGAI / USD cari qiyməti nədir?
GGAI / USD cari qiyməti $ 0,00002143 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gordon AI üçün bazar dəyəri nədir?
GGAI üçün bazar dəyəri $ 21,42K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GGAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GGAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,94M USD təşkil edir.
GGAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GGAI ATH qiyməti olan 0,00025874 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GGAI qiyməti (ATL) nədir?
GGAI ATL qiyməti olan 0,00002047 USD dəyərinə endi.
GGAI ticarət həcmi nədir?
GGAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GGAI bu il daha da yüksələcək?
GGAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GGAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:12:23 (UTC+8)

Gordon AI (GGAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

