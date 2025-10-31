Bugünkü canlı Gorbagana Acceleration qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOR/ACC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOR/ACC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gorbagana Acceleration qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOR/ACC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOR/ACC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

--
----
0,00%1D
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:36:03 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4,24%

+4,24%

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) canlı qiyməti --. GOR/ACC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOR/ACC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOR/ACC son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +4,24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Bazar Məlumatları

$ 5,28K
$ 5,28K$ 5,28K

--
----

$ 5,28K
$ 5,28K$ 5,28K

999,85M
999,85M 999,85M

999.851.596,583026
999.851.596,583026 999.851.596,583026

Gorbagana Acceleration üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,28K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GOR/ACC üzrə dövriyyədə olan təklif 999,85M, ümumi təklif isə 999851596.583026 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,28K təşkil edir.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gorbagana Acceleration / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gorbagana Acceleration / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Gorbagana Acceleration / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gorbagana Acceleration / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-39,88%
60 Gün$ 0-48,24%
90 Gün$ 0--

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Nədir?

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

Gorbagana Acceleration Qiymət Proqnozu (USD)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gorbagana Acceleration üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gorbagana Acceleration qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOR/ACC Aktivindən Yerli Valyutalara

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Tokenomikası

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOR/ACC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOR/ACC qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOR/ACC / USD cari qiyməti nədir?
GOR/ACC / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gorbagana Acceleration üçün bazar dəyəri nədir?
GOR/ACC üçün bazar dəyəri $ 5,28K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOR/ACC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOR/ACC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,85M USD təşkil edir.
GOR/ACC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOR/ACC ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOR/ACC qiyməti (ATL) nədir?
GOR/ACC ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GOR/ACC ticarət həcmi nədir?
GOR/ACC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GOR/ACC bu il daha da yüksələcək?
GOR/ACC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOR/ACC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:36:03 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

