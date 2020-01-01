GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomikası
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Məlumatları
GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology.
Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomikası və Qiymət Analizi
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum GOOSEPUMPS token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
GOOSEPUMPS tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq GOOSEPUMPS tokenomikasını başa düşdünüzsə, GOOSEPUMPS tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
GOOSEPUMPS Qiymət Proqnozu
GOOSEPUMPS kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? GOOSEPUMPS qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.