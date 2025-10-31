Bugünkü canlı Gooey Guys qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOOEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOOEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gooey Guys qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOOEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOOEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GOOEY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GOOEY Qiymət Məlumatları

GOOEY Rəsmi Veb-saytı

GOOEY Tokenomikası

GOOEY Qiymət Proqnozu

Gooey Guys Logosu

Gooey Guys Qiyməti (GOOEY)

Siyahıya alınmadı

1 GOOEY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Gooey Guys (GOOEY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:35:45 (UTC+8)

Gooey Guys (GOOEY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,30%

+0,41%

-3,83%

-3,83%

Gooey Guys (GOOEY) canlı qiyməti --. GOOEY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOOEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOOEY son bir saat ərzində -0,30%, 24 saat ərzində +0,41% və son 7 gündə isə -3,83% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gooey Guys (GOOEY) Bazar Məlumatları

$ 5,35K
$ 5,35K$ 5,35K

--
----

$ 5,35K
$ 5,35K$ 5,35K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Gooey Guys üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GOOEY üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,35K təşkil edir.

Gooey Guys (GOOEY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gooey Guys / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gooey Guys / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Gooey Guys / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gooey Guys / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,41%
30 Gün$ 0-11,75%
60 Gün$ 0-9,20%
90 Gün$ 0--

Gooey Guys (GOOEY) Nədir?

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3.

GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability.

As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gooey Guys (GOOEY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gooey Guys Qiymət Proqnozu (USD)

Gooey Guys (GOOEY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gooey Guys (GOOEY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gooey Guys üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gooey Guys qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOOEY Aktivindən Yerli Valyutalara

Gooey Guys (GOOEY) Tokenomikası

Gooey Guys (GOOEY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOOEY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gooey Guys (GOOEY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gooey Guys (GOOEY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOOEY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOOEY / USD cari qiyməti nədir?
GOOEY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gooey Guys üçün bazar dəyəri nədir?
GOOEY üçün bazar dəyəri $ 5,35K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOOEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOOEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
GOOEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOOEY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOOEY qiyməti (ATL) nədir?
GOOEY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GOOEY ticarət həcmi nədir?
GOOEY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GOOEY bu il daha da yüksələcək?
GOOEY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOOEY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:35:45 (UTC+8)

Gooey Guys (GOOEY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

