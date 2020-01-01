Goodle ($GOODLE) Tokenomikası
Goodle ($GOODLE) Məlumatları
🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose:
-vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch
- Accelerates meme inspired liquidity for creators
- Community-centric approach to DeFi and entertainment
- Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth
Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem.
🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment:
-Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi
- Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community
- Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)
- Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers
Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.
Goodle ($GOODLE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Goodle ($GOODLE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Goodle ($GOODLE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Goodle ($GOODLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $GOODLE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$GOODLE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $GOODLE tokenomikasını başa düşdünüzsə, $GOODLE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
$GOODLE Qiymət Proqnozu
$GOODLE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $GOODLE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
