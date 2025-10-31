Bugünkü canlı Goldn qiyməti 0,00105111 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOLDN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOLDN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Goldn qiyməti 0,00105111 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOLDN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOLDN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GOLDN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GOLDN Qiymət Məlumatları

GOLDN Rəsmi Veb-saytı

GOLDN Tokenomikası

GOLDN Qiymət Proqnozu

Goldn Qiyməti (GOLDN)

1 GOLDN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00105167
$0,00105167$0,00105167
-2,00%1D
USD
Goldn (GOLDN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:21:42 (UTC+8)

Goldn (GOLDN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00100899
$ 0,00100899$ 0,00100899
24 saat Aşağı
$ 0,0010897
$ 0,0010897$ 0,0010897
24 saat Yüksək

$ 0,00100899
$ 0,00100899$ 0,00100899

$ 0,0010897
$ 0,0010897$ 0,0010897

$ 0,00218317
$ 0,00218317$ 0,00218317

$ 0
$ 0$ 0

-0,41%

-2,13%

-0,75%

-0,75%

Goldn (GOLDN) canlı qiyməti $0,00105111. GOLDN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00100899 və ən yüksək $ 0,0010897 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOLDN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00218317, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOLDN son bir saat ərzində -0,41%, 24 saat ərzində -2,13% və son 7 gündə isə -0,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Goldn (GOLDN) Bazar Məlumatları

$ 14,71M
$ 14,71M$ 14,71M

--
----

$ 14,71M
$ 14,71M$ 14,71M

14,00B
14,00B 14,00B

14.000.000.000,0
14.000.000.000,0 14.000.000.000,0

Goldn üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,71M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GOLDN üzrə dövriyyədə olan təklif 14,00B, ümumi təklif isə 14000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,71M təşkil edir.

Goldn (GOLDN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Goldn / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Goldn / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001439106.
Son 60 gündə Goldn / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Goldn / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,13%
30 Gün$ -0,0001439106-13,69%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Goldn (GOLDN) Nədir?

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Goldn (GOLDN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Goldn Qiymət Proqnozu (USD)

Goldn (GOLDN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Goldn (GOLDN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Goldn üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Goldn qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOLDN Aktivindən Yerli Valyutalara

Goldn (GOLDN) Tokenomikası

Goldn (GOLDN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOLDN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Goldn (GOLDN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Goldn (GOLDN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOLDN qiyməti 0,00105111 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOLDN / USD cari qiyməti nədir?
GOLDN / USD cari qiyməti $ 0,00105111 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Goldn üçün bazar dəyəri nədir?
GOLDN üçün bazar dəyəri $ 14,71M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOLDN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOLDN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 14,00B USD təşkil edir.
GOLDN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOLDN ATH qiyməti olan 0,00218317 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOLDN qiyməti (ATL) nədir?
GOLDN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GOLDN ticarət həcmi nədir?
GOLDN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GOLDN bu il daha da yüksələcək?
GOLDN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOLDN qiymət proqnozuna baxın.
Goldn (GOLDN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

