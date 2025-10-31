Bugünkü canlı GoldenCat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CATS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CATS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı GoldenCat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CATS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CATS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CATS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CATS Qiymət Məlumatları

CATS Whitepaper

CATS Rəsmi Veb-saytı

CATS Tokenomikası

CATS Qiymət Proqnozu

GoldenCat Logosu

GoldenCat Qiyməti (CATS)

Siyahıya alınmadı

1 CATS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+2,00%1D
USD
GoldenCat (CATS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:21:33 (UTC+8)

GoldenCat (CATS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,55%

+2,02%

-7,12%

-7,12%

GoldenCat (CATS) canlı qiyməti --. CATS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CATS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CATS son bir saat ərzində +0,55%, 24 saat ərzində +2,02% və son 7 gündə isə -7,12% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

GoldenCat (CATS) Bazar Məlumatları

$ 97,28K
$ 97,28K$ 97,28K

--
----

$ 97,28K
$ 97,28K$ 97,28K

690,69B
690,69B 690,69B

690.689.999.999,9999
690.689.999.999,9999 690.689.999.999,9999

GoldenCat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 97,28K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CATS üzrə dövriyyədə olan təklif 690,69B, ümumi təklif isə 690689999999.9999 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 97,28K təşkil edir.

GoldenCat (CATS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində GoldenCat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə GoldenCat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə GoldenCat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə GoldenCat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,02%
30 Gün$ 0-1,15%
60 Gün$ 0+11,94%
90 Gün$ 0--

GoldenCat (CATS) Nədir?

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain!

The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity.

If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

GoldenCat (CATS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

GoldenCat Qiymət Proqnozu (USD)

GoldenCat (CATS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? GoldenCat (CATS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? GoldenCat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GoldenCat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CATS Aktivindən Yerli Valyutalara

GoldenCat (CATS) Tokenomikası

GoldenCat (CATS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CATS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: GoldenCat (CATS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü GoldenCat (CATS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CATS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CATS / USD cari qiyməti nədir?
CATS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
GoldenCat üçün bazar dəyəri nədir?
CATS üçün bazar dəyəri $ 97,28K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CATS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CATS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 690,69B USD təşkil edir.
CATS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CATS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CATS qiyməti (ATL) nədir?
CATS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CATS ticarət həcmi nədir?
CATS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CATS bu il daha da yüksələcək?
CATS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CATS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:21:33 (UTC+8)

GoldenCat (CATS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

