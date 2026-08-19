Bugünkü canlı Golden Freedom Network 250 qiyməti 0 USD təşkil edir.GFN250 bazar həddi 15,655.03 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində GFN250 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Golden Freedom Network 250 qiyməti 0 USD təşkil edir.GFN250 bazar həddi 15,655.03 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində GFN250 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Golden Freedom Network 250 (GFN250) qiyməti son 24 saat ərzində olan 6.95% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari GFN250 - USD konvertasiya dərəcəsi GFN250 üzrə $ 0 təşkil edir.
Golden Freedom Network 250 hazırda $ 15,655.03 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 999.99M GFN250 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində GFN250 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0.00281366, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində GFN250 son bir saatda +2.90% və son 7 gündə -50.28% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
Golden Freedom Network 250 (GFN250) Bazar Məlumatları
$ 15.66K
$ 15.66K$ 15.66K
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$ 15.66K
$ 15.66K$ 15.66K
999.99M
999.99M 999.99M
999,987,075.408221
999,987,075.408221 999,987,075.408221
Golden Freedom Network 250 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15.66K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GFN250 üzrə dövriyyədə olan təklif 999.99M, ümumi təklif isə 999987075.408221 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15.66K təşkil edir.
Golden Freedom Network 250 qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00281366
$ 0.00281366$ 0.00281366
$ 0
$ 0$ 0
+2.90%
+6.95%
-50.28%
-50.28%
Golden Freedom Network 250 (GFN250) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Golden Freedom Network 250 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə Golden Freedom Network 250 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə Golden Freedom Network 250 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə Golden Freedom Network 250 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
+6.95%
30 Gün
$ 0
-39.07%
60 Gün
$ 0
--
90 Gün
$ 0
--
Golden Freedom Network 250 üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Golden Freedom Network 250 (GFN250) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GFN250 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Golden Freedom Network 250 (GFN250) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Golden Freedom Network 250 qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Golden Freedom Network 250 qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Golden Freedom Network 250 Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə GFN250 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Golden Freedom Network 250 Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Golden Freedom Network 250 nə qədər olacaq?
Əgər Golden Freedom Network 250 illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Golden Freedom Network 250 qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Golden Freedom Network 250 nə qədərdir?
Bu gün Golden Freedom Network 250 qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Golden Freedom Network 250 Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Golden Freedom Network 250 davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, GFN250 investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Golden Freedom Network 250 üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
-- dəyərində Golden Freedom Network 250 son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Golden Freedom Network 250 qiyməti nə qədərdir?
Canlı GFN250 qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Golden Freedom Network 250 qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə GFN250 qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Golden Freedom Network 250 qiymətinə nə təsir edir?
GFN250 qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
65,462.48
+0.95%
ETH
1,939.69
+1.17%
GOLD(XAUT)
4,469.39
+2.59%
USDC
1.00071
0.00%
KII
0.07101
-7.57%
MEXC-də GFN250 üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və GFN250/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Golden Freedom Network 250 qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Golden Freedom Network 250 qiyməti artacaq?
Golden Freedom Network 250 qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Golden Freedom Network 250 (GFN250) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 23:25:14 (UTC+8)
Golden Freedom Network 250 (GFN250) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Golden Freedom Network 250 haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.