Bugünkü canlı Golden Donkey qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GDK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GDK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GDK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GDK Qiymət Məlumatları

GDK Rəsmi Veb-saytı

GDK Tokenomikası

GDK Qiymət Proqnozu

Golden Donkey Logosu

Golden Donkey Qiyməti (GDK)

Siyahıya alınmadı

1 GDK / USD Canlı Qiyməti:

$0,00014787
$0,00014787$0,00014787
+5,50%1D
mexc
USD
Golden Donkey (GDK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:21:25 (UTC+8)

Golden Donkey (GDK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

+5,47%

+22,02%

+22,02%

Golden Donkey (GDK) canlı qiyməti --. GDK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GDK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GDK son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində +5,47% və son 7 gündə isə +22,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Golden Donkey (GDK) Bazar Məlumatları

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

--
----

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

10,00B
10,00B 10,00B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Golden Donkey üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,48M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GDK üzrə dövriyyədə olan təklif 10,00B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,48M təşkil edir.

Golden Donkey (GDK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Golden Donkey / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Golden Donkey / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Golden Donkey / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Golden Donkey / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+5,47%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Golden Donkey (GDK) Nədir?

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

Golden Donkey (GDK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Golden Donkey Qiymət Proqnozu (USD)

Golden Donkey (GDK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Golden Donkey (GDK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Golden Donkey üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Golden Donkey qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GDK Aktivindən Yerli Valyutalara

Golden Donkey (GDK) Tokenomikası

Golden Donkey (GDK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GDK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Golden Donkey (GDK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Golden Donkey (GDK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GDK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GDK / USD cari qiyməti nədir?
GDK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Golden Donkey üçün bazar dəyəri nədir?
GDK üçün bazar dəyəri $ 1,48M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GDK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GDK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,00B USD təşkil edir.
GDK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GDK ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GDK qiyməti (ATL) nədir?
GDK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GDK ticarət həcmi nədir?
GDK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GDK bu il daha da yüksələcək?
GDK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GDK qiymət proqnozuna baxın.
Golden Donkey (GDK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

