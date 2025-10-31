Bugünkü canlı God The Dog qiyməti 0,0006852 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı God The Dog qiyməti 0,0006852 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GOD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GOD Qiymət Məlumatları

GOD Rəsmi Veb-saytı

GOD Tokenomikası

GOD Qiymət Proqnozu

God The Dog Logosu

God The Dog Qiyməti (GOD)

Siyahıya alınmadı

1 GOD / USD Canlı Qiyməti:

$0,0006844
$0,0006844$0,0006844
+1,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
God The Dog (GOD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:21:04 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00064124
$ 0,00064124$ 0,00064124
24 saat Aşağı
$ 0,00069155
$ 0,00069155$ 0,00069155
24 saat Yüksək

$ 0,00064124
$ 0,00064124$ 0,00064124

$ 0,00069155
$ 0,00069155$ 0,00069155

$ 0,00932323
$ 0,00932323$ 0,00932323

$ 0,00064124
$ 0,00064124$ 0,00064124

+0,10%

+1,33%

-19,06%

-19,06%

God The Dog (GOD) canlı qiyməti $0,0006852. GOD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00064124 və ən yüksək $ 0,00069155 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00932323, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00064124 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOD son bir saat ərzində +0,10%, 24 saat ərzində +1,33% və son 7 gündə isə -19,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

God The Dog (GOD) Bazar Məlumatları

$ 678,71K
$ 678,71K$ 678,71K

--
----

$ 678,71K
$ 678,71K$ 678,71K

991,33M
991,33M 991,33M

991.326.303,3210633
991.326.303,3210633 991.326.303,3210633

God The Dog üzrə cari Bazar Dəyəri $ 678,71K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GOD üzrə dövriyyədə olan təklif 991,33M, ümumi təklif isə 991326303.3210633 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 678,71K təşkil edir.

God The Dog (GOD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində God The Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə God The Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005339151.
Son 60 gündə God The Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005799686.
Son 90 gündə God The Dog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,33%
30 Gün$ -0,0005339151-77,92%
60 Gün$ -0,0005799686-84,64%
90 Gün$ 0--

God The Dog (GOD) Nədir?

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

God The Dog (GOD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

God The Dog Qiymət Proqnozu (USD)

God The Dog (GOD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? God The Dog (GOD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? God The Dog üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

God The Dog qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOD Aktivindən Yerli Valyutalara

God The Dog (GOD) Tokenomikası

God The Dog (GOD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: God The Dog (GOD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü God The Dog (GOD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOD qiyməti 0,0006852 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOD / USD cari qiyməti nədir?
GOD / USD cari qiyməti $ 0,0006852 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
God The Dog üçün bazar dəyəri nədir?
GOD üçün bazar dəyəri $ 678,71K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 991,33M USD təşkil edir.
GOD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOD ATH qiyməti olan 0,00932323 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOD qiyməti (ATL) nədir?
GOD ATL qiyməti olan 0,00064124 USD dəyərinə endi.
GOD ticarət həcmi nədir?
GOD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GOD bu il daha da yüksələcək?
GOD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:21:04 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

