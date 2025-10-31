Bugünkü canlı Go Rest Offline qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GROF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GROF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Go Rest Offline qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GROF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GROF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GROF Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GROF Qiymət Məlumatları

GROF Whitepaper

GROF Rəsmi Veb-saytı

GROF Tokenomikası

GROF Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Go Rest Offline Logosu

Go Rest Offline Qiyməti (GROF)

Siyahıya alınmadı

1 GROF / USD Canlı Qiyməti:

$0,00013932
$0,00013932$0,00013932
-8,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Go Rest Offline (GROF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:20:57 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0059774
$ 0,0059774$ 0,0059774

$ 0
$ 0$ 0

+0,07%

-8,47%

-12,38%

-12,38%

Go Rest Offline (GROF) canlı qiyməti --. GROF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GROF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0059774, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GROF son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində -8,47% və son 7 gündə isə -12,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Go Rest Offline (GROF) Bazar Məlumatları

$ 104,15K
$ 104,15K$ 104,15K

--
----

$ 139,32K
$ 139,32K$ 139,32K

747,53M
747,53M 747,53M

999.974.633,381189
999.974.633,381189 999.974.633,381189

Go Rest Offline üzrə cari Bazar Dəyəri $ 104,15K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GROF üzrə dövriyyədə olan təklif 747,53M, ümumi təklif isə 999974633.381189 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 139,32K təşkil edir.

Go Rest Offline (GROF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Go Rest Offline / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Go Rest Offline / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Go Rest Offline / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Go Rest Offline / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,47%
30 Gün$ 0-51,15%
60 Gün$ 0-85,01%
90 Gün$ 0--

Go Rest Offline (GROF) Nədir?

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Go Rest Offline (GROF) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Go Rest Offline Qiymət Proqnozu (USD)

Go Rest Offline (GROF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Go Rest Offline (GROF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Go Rest Offline üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Go Rest Offline qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GROF Aktivindən Yerli Valyutalara

Go Rest Offline (GROF) Tokenomikası

Go Rest Offline (GROF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GROF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Go Rest Offline (GROF) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Go Rest Offline (GROF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GROF qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GROF / USD cari qiyməti nədir?
GROF / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Go Rest Offline üçün bazar dəyəri nədir?
GROF üçün bazar dəyəri $ 104,15K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GROF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GROF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 747,53M USD təşkil edir.
GROF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GROF ATH qiyməti olan 0,0059774 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GROF qiyməti (ATL) nədir?
GROF ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GROF ticarət həcmi nədir?
GROF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GROF bu il daha da yüksələcək?
GROF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GROF qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:20:57 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.711,58
$109.711,58$109.711,58

+1,86%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,38
$3.852,38$3.852,38

+2,08%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02981
$0,02981$0,02981

+19,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,57
$185,57$185,57

+0,26%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,38
$3.852,38$3.852,38

+2,08%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.711,58
$109.711,58$109.711,58

+1,86%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,57
$185,57$185,57

+0,26%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4840
$2,4840$2,4840

+1,23%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18525
$0,18525$0,18525

+2,53%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002727
$0,0002727$0,0002727

+336,32%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043156
$0,0043156$0,0043156

+4.695,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0579
$0,0579$0,0579

+1.709,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043288
$0,0000000000000000000000043288$0,0000000000000000000000043288

+765,76%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29240
$0,29240$0,29240

+135,63%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035072
$0,035072$0,035072

+88,35%