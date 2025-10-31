Bugünkü canlı Glif Staked ICNT qiyməti 0,303561 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STICNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STICNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Glif Staked ICNT qiyməti 0,303561 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STICNT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STICNT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,303561
$0,303561
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Glif Staked ICNT (STICNT) Canlı Qiymət Qrafiki
Glif Staked ICNT (STICNT) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,303561
$ 0,303561
$ 0,303561
$ 0,303561
$ 0,303561
$ 0,303561

$ 0,303561
$ 0,303561

$ 0,446536
$ 0,446536

$ 0,264716
$ 0,264716

Glif Staked ICNT (STICNT) canlı qiyməti $0,303561. STICNT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,303561 və ən yüksək $ 0,303561 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STICNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,446536, ən aşağı qiyməti isə $ 0,264716 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STICNT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Glif Staked ICNT (STICNT) Bazar Məlumatları

Glif Staked ICNT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 447,59K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STICNT üzrə dövriyyədə olan təklif 1,47M, ümumi təklif isə 1474464.605537952 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 447,59K təşkil edir.

Glif Staked ICNT (STICNT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Glif Staked ICNT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Glif Staked ICNT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə Glif Staked ICNT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0047556473.
Son 90 gündə Glif Staked ICNT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ -0,0047556473-1,56%
90 Gün$ 0--

Glif Staked ICNT (STICNT) Nədir?

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Glif Staked ICNT Qiymət Proqnozu (USD)

Glif Staked ICNT (STICNT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Glif Staked ICNT (STICNT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Glif Staked ICNT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Glif Staked ICNT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STICNT Aktivindən Yerli Valyutalara

Glif Staked ICNT (STICNT) Tokenomikası

Glif Staked ICNT (STICNT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STICNT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Glif Staked ICNT (STICNT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Glif Staked ICNT (STICNT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STICNT qiyməti 0,303561 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STICNT / USD cari qiyməti nədir?
STICNT / USD cari qiyməti $ 0,303561 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Glif Staked ICNT üçün bazar dəyəri nədir?
STICNT üçün bazar dəyəri $ 447,59K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STICNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STICNT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,47M USD təşkil edir.
STICNT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STICNT ATH qiyməti olan 0,446536 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STICNT qiyməti (ATL) nədir?
STICNT ATL qiyməti olan 0,264716 USD dəyərinə endi.
STICNT ticarət həcmi nədir?
STICNT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STICNT bu il daha da yüksələcək?
STICNT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STICNT qiymət proqnozuna baxın.
Glif Staked ICNT (STICNT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

