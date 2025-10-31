Bugünkü canlı Ging Gong Kaew qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GGK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GGK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ging Gong Kaew qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GGK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GGK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Ging Gong Kaew Logosu

Ging Gong Kaew Qiyməti (GGK)

Siyahıya alınmadı

1 GGK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-9,00%1D
mexc
USD
Ging Gong Kaew (GGK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:20:12 (UTC+8)

Ging Gong Kaew (GGK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00224676
$ 0,00224676$ 0,00224676

$ 0
$ 0$ 0

-6,96%

-9,02%

-38,54%

-38,54%

Ging Gong Kaew (GGK) canlı qiyməti --. GGK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GGK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00224676, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GGK son bir saat ərzində -6,96%, 24 saat ərzində -9,02% və son 7 gündə isə -38,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ging Gong Kaew (GGK) Bazar Məlumatları

$ 79,39K
$ 79,39K$ 79,39K

--
----

$ 79,39K
$ 79,39K$ 79,39K

999,84M
999,84M 999,84M

999.842.322,433915
999.842.322,433915 999.842.322,433915

Ging Gong Kaew üzrə cari Bazar Dəyəri $ 79,39K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GGK üzrə dövriyyədə olan təklif 999,84M, ümumi təklif isə 999842322.433915 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 79,39K təşkil edir.

Ging Gong Kaew (GGK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Ging Gong Kaew / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Ging Gong Kaew / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Ging Gong Kaew / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Ging Gong Kaew / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9,02%
30 Gün$ 0-72,02%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ging Gong Kaew (GGK) Nədir?

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Ging Gong Kaew (GGK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Ging Gong Kaew Qiymət Proqnozu (USD)

Ging Gong Kaew (GGK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ging Gong Kaew (GGK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ging Gong Kaew üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ging Gong Kaew qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GGK Aktivindən Yerli Valyutalara

Ging Gong Kaew (GGK) Tokenomikası

Ging Gong Kaew (GGK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GGK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Ging Gong Kaew (GGK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Ging Gong Kaew (GGK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GGK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GGK / USD cari qiyməti nədir?
GGK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ging Gong Kaew üçün bazar dəyəri nədir?
GGK üçün bazar dəyəri $ 79,39K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GGK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GGK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,84M USD təşkil edir.
GGK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GGK ATH qiyməti olan 0,00224676 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GGK qiyməti (ATL) nədir?
GGK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GGK ticarət həcmi nədir?
GGK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GGK bu il daha da yüksələcək?
GGK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GGK qiymət proqnozuna baxın.
Ging Gong Kaew (GGK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

