Bugünkü canlı Gimo Staked 0G qiyməti 0.221306 USD təşkil edir.ST0G bazar həddi 3,166,317 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ST0G - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Gimo Staked 0G qiyməti 0.221306 USD təşkil edir.ST0G bazar həddi 3,166,317 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ST0G - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı Gimo Staked 0G (ST0G) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.00% dəyişkənlik ilə $ 0.221306 təşkil edir. Cari ST0G - USD konvertasiya dərəcəsi ST0G üzrə $ 0.221306 təşkil edir.
Gimo Staked 0G hazırda $ 3,166,317 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 14.31M ST0G dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ST0G bazar aktivliyini əks etdirən $ 0.0 (aşağı) və $ 0.0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 3.34, ən aşağı isə $ 0.220286 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ST0G son bir saatda -- və son 7 gündə 0.00% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 1.29 səviyyəsinə çatıb.
Gimo Staked 0G (ST0G) Bazar Məlumatları
$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M
$ 1.29
$ 1.29$ 1.29
$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M
14.31M
14.31M 14.31M
14,297,553.15894818
14,297,553.15894818 14,297,553.15894818
Gimo Staked 0G üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3.17M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1.29 təşkil edir. ST0G üzrə dövriyyədə olan təklif 14.31M, ümumi təklif isə 14297553.15894818 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3.17M təşkil edir.
Gimo Staked 0G qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.0
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24 saat Aşağı
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24 saat Yüksək
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
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$ 0.0$ 0.0
$ 3.34
$ 3.34$ 3.34
$ 0.220286
$ 0.220286$ 0.220286
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0.00%
0.00%
Gimo Staked 0G (ST0G) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində Gimo Staked 0G / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə Gimo Staked 0G / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.0000000000. Son 60 gündə Gimo Staked 0G / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0270591952. Son 90 gündə Gimo Staked 0G / USD qiymət dəyişikliyi --.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
--
30 Gün
$ 0.0000000000
0.00%
60 Gün
$ -0.0270591952
-12.22%
90 Gün
--
--
Gimo Staked 0G üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün Gimo Staked 0G (ST0G) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ST0G üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Gimo Staked 0G (ST0G) qiymət proqnozu
2040-cı ildə Gimo Staked 0G qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində Gimo Staked 0G qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Gimo Staked 0G Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ST0G qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Gimo Staked 0G Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 Gimo Staked 0G nə qədər olacaq?
Əgər Gimo Staked 0G illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial Gimo Staked 0G qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün Gimo Staked 0G nə qədərdir?
Bu gün Gimo Staked 0G qiyməti $ 0.221306 təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də Gimo Staked 0G Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
Gimo Staked 0G davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, ST0G investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində Gimo Staked 0G üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
$ 1.29 dəyərində Gimo Staked 0G son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə Gimo Staked 0G qiyməti nə qədərdir?
Canlı ST0G qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son Gimo Staked 0G qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə ST0G qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində Gimo Staked 0G qiymətinə nə təsir edir?
ST0G qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
66,454.17
+2.48%
ETH
2,009.41
+4.80%
GOLD(XAUT)
4,467.69
+2.55%
USDC
1.00065
0.00%
SOL
81.73
+5.89%
MEXC-də ST0G üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və ST0G/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz Gimo Staked 0G qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il Gimo Staked 0G qiyməti artacaq?
Gimo Staked 0G qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün Gimo Staked 0G (ST0G) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 23:17:34 (UTC+8)
Gimo Staked 0G (ST0G) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Gimo Staked 0G haqqında daha çox məlumat əldə edin
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.