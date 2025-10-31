Bugünkü canlı Giko Cat qiyməti 0,173825 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GIKO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GIKO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Giko Cat qiyməti 0,173825 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GIKO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GIKO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Giko Cat Qiyməti (GIKO)

$0,173839
-12,80%1D
Giko Cat (GIKO) Canlı Qiymət Qrafiki
Giko Cat (GIKO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,165256
24 saat Aşağı
$ 0,201757
24 saat Yüksək

$ 0,165256
$ 0,201757
$ 6,95
$ 0,165256
+0,01%

-12,93%

-12,81%

-12,81%

Giko Cat (GIKO) canlı qiyməti $0,173825. GIKO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,165256 və ən yüksək $ 0,201757 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GIKO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 6,95, ən aşağı qiyməti isə $ 0,165256 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GIKO son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində -12,93% və son 7 gündə isə -12,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Giko Cat (GIKO) Bazar Məlumatları

$ 1,75M
--
$ 1,75M
10,00M
9.999.192,712835401
Giko Cat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,75M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GIKO üzrə dövriyyədə olan təklif 10,00M, ümumi təklif isə 9999192.712835401 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,75M təşkil edir.

Giko Cat (GIKO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Giko Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0258333801284964.
Son 30 gündə Giko Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0763521271.
Son 60 gündə Giko Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1118188239.
Son 90 gündə Giko Cat / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,5348624195873692.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0258333801284964-12,93%
30 Gün$ -0,0763521271-43,92%
60 Gün$ -0,1118188239-64,32%
90 Gün$ -0,5348624195873692-75,47%

Giko Cat (GIKO) Nədir?

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Giko Cat Qiymət Proqnozu (USD)

Giko Cat (GIKO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Giko Cat (GIKO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Giko Cat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Giko Cat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GIKO Aktivindən Yerli Valyutalara

Giko Cat (GIKO) Tokenomikası

Giko Cat (GIKO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GIKO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Giko Cat (GIKO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Giko Cat (GIKO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GIKO qiyməti 0,173825 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GIKO / USD cari qiyməti nədir?
GIKO / USD cari qiyməti $ 0,173825 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Giko Cat üçün bazar dəyəri nədir?
GIKO üçün bazar dəyəri $ 1,75M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GIKO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GIKO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,00M USD təşkil edir.
GIKO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GIKO ATH qiyməti olan 6,95 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GIKO qiyməti (ATL) nədir?
GIKO ATL qiyməti olan 0,165256 USD dəyərinə endi.
GIKO ticarət həcmi nədir?
GIKO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GIKO bu il daha da yüksələcək?
GIKO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GIKO qiymət proqnozuna baxın.
Giko Cat (GIKO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

