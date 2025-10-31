Bugünkü canlı Gifts Strategy qiyməti 0,00316423 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GIFTSTR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GIFTSTR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gifts Strategy qiyməti 0,00316423 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GIFTSTR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GIFTSTR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GIFTSTR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GIFTSTR Qiymət Məlumatları

GIFTSTR Tokenomikası

GIFTSTR Qiymət Proqnozu

Gifts Strategy Logosu

Gifts Strategy Qiyməti (GIFTSTR)

Siyahıya alınmadı

1 GIFTSTR / USD Canlı Qiyməti:

$0,00315876
$0,00315876$0,00315876
-9,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Gifts Strategy (GIFTSTR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:19:51 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00298373
$ 0,00298373$ 0,00298373
24 saat Aşağı
$ 0,00356933
$ 0,00356933$ 0,00356933
24 saat Yüksək

$ 0,00298373
$ 0,00298373$ 0,00298373

$ 0,00356933
$ 0,00356933$ 0,00356933

$ 0,00692033
$ 0,00692033$ 0,00692033

$ 0,00037459
$ 0,00037459$ 0,00037459

-1,75%

-9,46%

+37,91%

+37,91%

Gifts Strategy (GIFTSTR) canlı qiyməti $0,00316423. GIFTSTR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00298373 və ən yüksək $ 0,00356933 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GIFTSTR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00692033, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00037459 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GIFTSTR son bir saat ərzində -1,75%, 24 saat ərzində -9,46% və son 7 gündə isə +37,91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Bazar Məlumatları

$ 289,91K
$ 289,91K$ 289,91K

--
----

$ 305,98K
$ 305,98K$ 305,98K

91,54M
91,54M 91,54M

96.613.869,0
96.613.869,0 96.613.869,0

Gifts Strategy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 289,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GIFTSTR üzrə dövriyyədə olan təklif 91,54M, ümumi təklif isə 96613869.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 305,98K təşkil edir.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gifts Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000330670400694429.
Son 30 gündə Gifts Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010502803.
Son 60 gündə Gifts Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gifts Strategy / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000330670400694429-9,46%
30 Gün$ -0,0010502803-33,19%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gifts Strategy (GIFTSTR) Nədir?

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gifts Strategy Qiymət Proqnozu (USD)

Gifts Strategy (GIFTSTR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gifts Strategy (GIFTSTR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gifts Strategy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gifts Strategy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GIFTSTR Aktivindən Yerli Valyutalara

Gifts Strategy (GIFTSTR) Tokenomikası

Gifts Strategy (GIFTSTR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GIFTSTR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gifts Strategy (GIFTSTR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gifts Strategy (GIFTSTR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GIFTSTR qiyməti 0,00316423 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GIFTSTR / USD cari qiyməti nədir?
GIFTSTR / USD cari qiyməti $ 0,00316423 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gifts Strategy üçün bazar dəyəri nədir?
GIFTSTR üçün bazar dəyəri $ 289,91K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GIFTSTR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GIFTSTR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 91,54M USD təşkil edir.
GIFTSTR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GIFTSTR ATH qiyməti olan 0,00692033 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GIFTSTR qiyməti (ATL) nədir?
GIFTSTR ATL qiyməti olan 0,00037459 USD dəyərinə endi.
GIFTSTR ticarət həcmi nədir?
GIFTSTR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GIFTSTR bu il daha da yüksələcək?
GIFTSTR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GIFTSTR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:19:51 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

