Giant Token Qiyməti (GTAN)
-0,64%
-3,37%
-14,05%
-14,05%
Giant Token (GTAN) canlı qiyməti --. GTAN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GTAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, GTAN son bir saat ərzində -0,64%, 24 saat ərzində -3,37% və son 7 gündə isə -14,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Giant Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 305,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GTAN üzrə dövriyyədə olan təklif 375,15T, ümumi təklif isə 375153974495747.7 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 305,85K təşkil edir.
Bu gün ərzində Giant Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Giant Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Giant Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Giant Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-3,37%
|30 Gün
|$ 0
|-43,28%
|60 Gün
|$ 0
|-27,71%
|90 Gün
|$ 0
|--
Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.
The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.
$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.
For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.
Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.
Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.
MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!
Giant Token (GTAN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Giant Token (GTAN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Giant Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Giant Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Giant Token (GTAN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GTAN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar
Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar
Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar
Bu günün ən çox yüksələnləri