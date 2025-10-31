Bugünkü canlı Get Rich or Die Trying qiyməti 0,00220217 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GRODT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GRODT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Get Rich or Die Trying qiyməti 0,00220217 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GRODT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GRODT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GRODT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GRODT Qiymət Məlumatları

GRODT Whitepaper

GRODT Rəsmi Veb-saytı

GRODT Tokenomikası

GRODT Qiymət Proqnozu

Get Rich or Die Trying Logosu

Get Rich or Die Trying Qiyməti (GRODT)

Siyahıya alınmadı

1 GRODT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00220217
-10,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:19:17 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00213253
24 saat Aşağı
$ 0,00251876
24 saat Yüksək

$ 0,00213253
$ 0,00251876
$ 0,00588249
$ 0,00183633
+0,55%

-10,68%

-7,47%

-7,47%

Get Rich or Die Trying (GRODT) canlı qiyməti $0,00220217. GRODT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00213253 və ən yüksək $ 0,00251876 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GRODT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00588249, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00183633 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GRODT son bir saat ərzində +0,55%, 24 saat ərzində -10,68% və son 7 gündə isə -7,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Bazar Məlumatları

$ 2,20M
--
$ 2,20M
1000,00M
999.999.998,0
Get Rich or Die Trying üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,20M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GRODT üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999999998.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,20M təşkil edir.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Get Rich or Die Trying / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000263329087601926.
Son 30 gündə Get Rich or Die Trying / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008308725.
Son 60 gündə Get Rich or Die Trying / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Get Rich or Die Trying / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000263329087601926-10,68%
30 Gün$ -0,0008308725-37,72%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Get Rich or Die Trying (GRODT) Nədir?

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Get Rich or Die Trying (GRODT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Get Rich or Die Trying Qiymət Proqnozu (USD)

Get Rich or Die Trying (GRODT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Get Rich or Die Trying (GRODT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Get Rich or Die Trying üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Get Rich or Die Trying qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GRODT Aktivindən Yerli Valyutalara

Get Rich or Die Trying (GRODT) Tokenomikası

Get Rich or Die Trying (GRODT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GRODT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Get Rich or Die Trying (GRODT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Get Rich or Die Trying (GRODT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GRODT qiyməti 0,00220217 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GRODT / USD cari qiyməti nədir?
GRODT / USD cari qiyməti $ 0,00220217 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Get Rich or Die Trying üçün bazar dəyəri nədir?
GRODT üçün bazar dəyəri $ 2,20M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GRODT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GRODT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
GRODT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GRODT ATH qiyməti olan 0,00588249 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GRODT qiyməti (ATL) nədir?
GRODT ATL qiyməti olan 0,00183633 USD dəyərinə endi.
GRODT ticarət həcmi nədir?
GRODT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GRODT bu il daha da yüksələcək?
GRODT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GRODT qiymət proqnozuna baxın.
Get Rich or Die Trying (GRODT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

