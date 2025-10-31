Bugünkü canlı Get Out Frog qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Get Out Frog qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Get Out Frog Qiyməti (GOF)

Siyahıya alınmadı

1 GOF / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,10%1D
mexc
USD
Get Out Frog (GOF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:34:50 (UTC+8)

Get Out Frog (GOF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

-1,35%

-23,70%

-23,70%

Get Out Frog (GOF) canlı qiyməti --. GOF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOF son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -1,35% və son 7 gündə isə -23,70% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Get Out Frog (GOF) Bazar Məlumatları

$ 16,79K
$ 16,79K$ 16,79K

--
----

$ 16,79K
$ 16,79K$ 16,79K

975,00T
975,00T 975,00T

975.000.000.000.000,0
975.000.000.000.000,0 975.000.000.000.000,0

Get Out Frog üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GOF üzrə dövriyyədə olan təklif 975,00T, ümumi təklif isə 975000000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,79K təşkil edir.

Get Out Frog (GOF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Get Out Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Get Out Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Get Out Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Get Out Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,35%
30 Gün$ 0-25,64%
60 Gün$ 0-61,56%
90 Gün$ 0--

Get Out Frog (GOF) Nədir?

GET OUT FROG, also known as “Me Obrigue” first appeared online in 2005 through a now-infamous (NSFW) photoshoot featuring adult star Next Door Nikki. The earliest known upload was by YouTuber kurat on November 1st, 2005.

It later spread across 4chan and Reddit, cementing its place as one of the earliest and most recognizable frog memes on the internet.

By 2011, the frog reemerged on Tumblr, where the caption “me obrigue” became a viral expression of defiance and attitude.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Get Out Frog (GOF) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Get Out Frog Qiymət Proqnozu (USD)

Get Out Frog (GOF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Get Out Frog (GOF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Get Out Frog üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Get Out Frog qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOF Aktivindən Yerli Valyutalara

Get Out Frog (GOF) Tokenomikası

Get Out Frog (GOF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Get Out Frog (GOF) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Get Out Frog (GOF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOF qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOF / USD cari qiyməti nədir?
GOF / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Get Out Frog üçün bazar dəyəri nədir?
GOF üçün bazar dəyəri $ 16,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 975,00T USD təşkil edir.
GOF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOF ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOF qiyməti (ATL) nədir?
GOF ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GOF ticarət həcmi nədir?
GOF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GOF bu il daha da yüksələcək?
GOF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOF qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

