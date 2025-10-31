Bugünkü canlı Geez PNutz qiyməti 0,253055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PNUTZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PNUTZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Geez PNutz qiyməti 0,253055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PNUTZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PNUTZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PNUTZ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PNUTZ Qiymət Məlumatları

PNUTZ Whitepaper

PNUTZ Rəsmi Veb-saytı

PNUTZ Tokenomikası

PNUTZ Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Geez PNutz Logosu

Geez PNutz Qiyməti (PNUTZ)

Siyahıya alınmadı

1 PNUTZ / USD Canlı Qiyməti:

$0,253055
$0,253055$0,253055
-5,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Geez PNutz (PNUTZ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:18:18 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,230635
$ 0,230635$ 0,230635
24 saat Aşağı
$ 0,272267
$ 0,272267$ 0,272267
24 saat Yüksək

$ 0,230635
$ 0,230635$ 0,230635

$ 0,272267
$ 0,272267$ 0,272267

$ 0,674176
$ 0,674176$ 0,674176

$ 0,129475
$ 0,129475$ 0,129475

+0,96%

-5,69%

-22,76%

-22,76%

Geez PNutz (PNUTZ) canlı qiyməti $0,253055. PNUTZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,230635 və ən yüksək $ 0,272267 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PNUTZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,674176, ən aşağı qiyməti isə $ 0,129475 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PNUTZ son bir saat ərzində +0,96%, 24 saat ərzində -5,69% və son 7 gündə isə -22,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Geez PNutz (PNUTZ) Bazar Məlumatları

$ 104,26K
$ 104,26K$ 104,26K

--
----

$ 104,26K
$ 104,26K$ 104,26K

412,00K
412,00K 412,00K

412.000,0
412.000,0 412.000,0

Geez PNutz üzrə cari Bazar Dəyəri $ 104,26K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PNUTZ üzrə dövriyyədə olan təklif 412,00K, ümumi təklif isə 412000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 104,26K təşkil edir.

Geez PNutz (PNUTZ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Geez PNutz / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0152827566524972.
Son 30 gündə Geez PNutz / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0977002841.
Son 60 gündə Geez PNutz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Geez PNutz / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0152827566524972-5,69%
30 Gün$ -0,0977002841-38,60%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Geez PNutz (PNUTZ) Nədir?

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Geez PNutz (PNUTZ) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Geez PNutz Qiymət Proqnozu (USD)

Geez PNutz (PNUTZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Geez PNutz (PNUTZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Geez PNutz üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Geez PNutz qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PNUTZ Aktivindən Yerli Valyutalara

Geez PNutz (PNUTZ) Tokenomikası

Geez PNutz (PNUTZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PNUTZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Geez PNutz (PNUTZ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Geez PNutz (PNUTZ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PNUTZ qiyməti 0,253055 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PNUTZ / USD cari qiyməti nədir?
PNUTZ / USD cari qiyməti $ 0,253055 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Geez PNutz üçün bazar dəyəri nədir?
PNUTZ üçün bazar dəyəri $ 104,26K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PNUTZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PNUTZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 412,00K USD təşkil edir.
PNUTZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PNUTZ ATH qiyməti olan 0,674176 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PNUTZ qiyməti (ATL) nədir?
PNUTZ ATL qiyməti olan 0,129475 USD dəyərinə endi.
PNUTZ ticarət həcmi nədir?
PNUTZ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PNUTZ bu il daha da yüksələcək?
PNUTZ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PNUTZ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:18:18 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.820,74
$109.820,74$109.820,74

+1,96%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,96
$3.855,96$3.855,96

+2,17%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02991
$0,02991$0,02991

+19,40%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,99
$185,99$185,99

+0,49%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,96
$3.855,96$3.855,96

+2,17%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.820,74
$109.820,74$109.820,74

+1,96%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,99
$185,99$185,99

+0,49%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4856
$2,4856$2,4856

+1,29%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18537
$0,18537$0,18537

+2,60%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002735
$0,0002735$0,0002735

+337,60%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0052154
$0,0052154$0,0052154

+5.694,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0539
$0,0539$0,0539

+1.584,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000040999
$0,0000000000000000000000040999$0,0000000000000000000000040999

+719,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28876
$0,28876$0,28876

+132,70%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033461
$0,033461$0,033461

+79,70%