Bugünkü canlı Game7 qiyməti 0,00043437 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində G7 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də G7 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

G7 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

G7 Qiymət Məlumatları

G7 Whitepaper

G7 Rəsmi Veb-saytı

G7 Tokenomikası

G7 Qiymət Proqnozu

Game7 Logosu

Game7 Qiyməti (G7)

Siyahıya alınmadı

1 G7 / USD Canlı Qiyməti:

$0,00043438
$0,00043438
+15,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Game7 (G7) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:41 (UTC+8)

Game7 (G7) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00036956
$ 0,00036956
24 saat Aşağı
$ 0,00046898
$ 0,00046898
24 saat Yüksək

$ 0,00036956
$ 0,00036956

$ 0,00046898
$ 0,00046898

$ 0,02317852
$ 0,02317852

$ 0,00021951
$ 0,00021951

-0,82%

+15,43%

+25,05%

+25,05%

Game7 (G7) canlı qiyməti $0,00043437. G7 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00036956 və ən yüksək $ 0,00046898 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. G7 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02317852, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00021951 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, G7 son bir saat ərzində -0,82%, 24 saat ərzində +15,43% və son 7 gündə isə +25,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Game7 (G7) Bazar Məlumatları

$ 979,70K
$ 979,70K

--
--

$ 4,33M
$ 4,33M

2,26B
2,26B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0

Game7 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 979,70K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. G7 üzrə dövriyyədə olan təklif 2,26B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,33M təşkil edir.

Game7 (G7) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Game7 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Game7 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000809554.
Son 60 gündə Game7 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001376830.
Son 90 gündə Game7 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0022942507454264777.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+15,43%
30 Gün$ -0,0000809554-18,63%
60 Gün$ -0,0001376830-31,69%
90 Gün$ -0,0022942507454264777-84,08%

Game7 (G7) Nədir?

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Game7 (G7) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Game7 Qiymət Proqnozu (USD)

Game7 (G7) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Game7 (G7) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Game7 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Game7 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

G7 Aktivindən Yerli Valyutalara

Game7 (G7) Tokenomikası

Game7 (G7) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. G7 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Game7 (G7) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Game7 (G7) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı G7 qiyməti 0,00043437 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
G7 / USD cari qiyməti nədir?
G7 / USD cari qiyməti $ 0,00043437 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Game7 üçün bazar dəyəri nədir?
G7 üçün bazar dəyəri $ 979,70K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
G7 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
G7 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,26B USD təşkil edir.
G7 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
G7 ATH qiyməti olan 0,02317852 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı G7 qiyməti (ATL) nədir?
G7 ATL qiyməti olan 0,00021951 USD dəyərinə endi.
G7 ticarət həcmi nədir?
G7 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
G7 bu il daha da yüksələcək?
G7 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün G7 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:41 (UTC+8)

Game7 (G7) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.840,42

$3.857,15

$0,02991

$186,04

$1,0000

$3.857,15

$109.840,42

$186,04

$2,4861

$0,18543

$0,00000

$0,00000

$0,002911

$0,00985

$0,0002735

$0,0052997

$0,0562

$0,0000000000000000000000036000

$0,28565

$0,033469

