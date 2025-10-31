Bugünkü canlı Gama Token qiyməti 0,764393 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GAMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GAMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gama Token qiyməti 0,764393 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GAMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GAMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Gama Token Qiyməti (GAMA)

1 GAMA / USD Canlı Qiyməti:

$0,764393
$0,764393
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Gama Token (GAMA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:33 (UTC+8)

Gama Token (GAMA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,764393
$ 0,764393
24 saat Aşağı
$ 0,764393
$ 0,764393
24 saat Yüksək

$ 0,764393
$ 0,764393

$ 0,764393
$ 0,764393

$ 0,873173
$ 0,873173

$ 0,585643
$ 0,585643

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gama Token (GAMA) canlı qiyməti $0,764393. GAMA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,764393 və ən yüksək $ 0,764393 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GAMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,873173, ən aşağı qiyməti isə $ 0,585643 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GAMA son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gama Token (GAMA) Bazar Məlumatları

$ 76,46M
$ 76,46M

--
--

$ 76,46M
$ 76,46M

100,03M
100,03M

100.027.931,0
100.027.931,0

Gama Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 76,46M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GAMA üzrə dövriyyədə olan təklif 100,03M, ümumi təklif isə 100027931.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 76,46M təşkil edir.

Gama Token (GAMA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gama Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Gama Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə Gama Token / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0223314357.
Son 90 gündə Gama Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0499776837277404.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ +0,0223314357+2,92%
90 Gün$ -0,0499776837277404-6,13%

Gama Token (GAMA) Nədir?

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gama Token (GAMA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gama Token Qiymət Proqnozu (USD)

Gama Token (GAMA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gama Token (GAMA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gama Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gama Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GAMA Aktivindən Yerli Valyutalara

Gama Token (GAMA) Tokenomikası

Gama Token (GAMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GAMA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gama Token (GAMA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gama Token (GAMA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GAMA qiyməti 0,764393 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GAMA / USD cari qiyməti nədir?
GAMA / USD cari qiyməti $ 0,764393 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gama Token üçün bazar dəyəri nədir?
GAMA üçün bazar dəyəri $ 76,46M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GAMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GAMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,03M USD təşkil edir.
GAMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GAMA ATH qiyməti olan 0,873173 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GAMA qiyməti (ATL) nədir?
GAMA ATL qiyməti olan 0,585643 USD dəyərinə endi.
GAMA ticarət həcmi nədir?
GAMA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GAMA bu il daha da yüksələcək?
GAMA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GAMA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:33 (UTC+8)

Gama Token (GAMA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

