Gallo the Hen Qiyməti (GALLO)

Siyahıya alınmadı

1 GALLO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Gallo the Hen (GALLO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:34:10 (UTC+8)

Gallo the Hen (GALLO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00157496
$ 0,00157496$ 0,00157496

$ 0
$ 0$ 0

--

-4,82%

-7,33%

-7,33%

Gallo the Hen (GALLO) canlı qiyməti --. GALLO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GALLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00157496, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GALLO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -4,82% və son 7 gündə isə -7,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gallo the Hen (GALLO) Bazar Məlumatları

$ 10,73K
$ 10,73K$ 10,73K

--
----

$ 10,73K
$ 10,73K$ 10,73K

999,76M
999,76M 999,76M

999.755.593,821844
999.755.593,821844 999.755.593,821844

Gallo the Hen üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,73K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GALLO üzrə dövriyyədə olan təklif 999,76M, ümumi təklif isə 999755593.821844 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,73K təşkil edir.

Gallo the Hen (GALLO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gallo the Hen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gallo the Hen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Gallo the Hen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gallo the Hen / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,82%
30 Gün$ 0-19,45%
60 Gün$ 0-34,58%
90 Gün$ 0--

Gallo the Hen (GALLO) Nədir?

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gallo the Hen (GALLO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gallo the Hen Qiymət Proqnozu (USD)

Gallo the Hen (GALLO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gallo the Hen (GALLO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gallo the Hen üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gallo the Hen qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GALLO Aktivindən Yerli Valyutalara

Gallo the Hen (GALLO) Tokenomikası

Gallo the Hen (GALLO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GALLO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gallo the Hen (GALLO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gallo the Hen (GALLO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GALLO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GALLO / USD cari qiyməti nədir?
GALLO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gallo the Hen üçün bazar dəyəri nədir?
GALLO üçün bazar dəyəri $ 10,73K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GALLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GALLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,76M USD təşkil edir.
GALLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GALLO ATH qiyməti olan 0,00157496 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GALLO qiyməti (ATL) nədir?
GALLO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GALLO ticarət həcmi nədir?
GALLO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GALLO bu il daha da yüksələcək?
GALLO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GALLO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:34:10 (UTC+8)

Gallo the Hen (GALLO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

