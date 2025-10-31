Bugünkü canlı Galactic Bonk qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində G-BONK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də G-BONK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Galactic Bonk qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində G-BONK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də G-BONK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Galactic Bonk Qiyməti (G-BONK)

Siyahıya alınmadı

1 G-BONK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+1,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:24 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,15%

+1,90%

-0,78%

-0,78%

Galactic Bonk (G-BONK) canlı qiyməti --. G-BONK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. G-BONK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, G-BONK son bir saat ərzində +0,15%, 24 saat ərzində +1,90% və son 7 gündə isə -0,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Galactic Bonk (G-BONK) Bazar Məlumatları

$ 48,86K
$ 48,86K$ 48,86K

--
----

$ 48,86K
$ 48,86K$ 48,86K

865,92M
865,92M 865,92M

865.924.942,264933
865.924.942,264933 865.924.942,264933

Galactic Bonk üzrə cari Bazar Dəyəri $ 48,86K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. G-BONK üzrə dövriyyədə olan təklif 865,92M, ümumi təklif isə 865924942.264933 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 48,86K təşkil edir.

Galactic Bonk (G-BONK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Galactic Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Galactic Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Galactic Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Galactic Bonk / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,90%
30 Gün$ 0-12,28%
60 Gün$ 0-47,79%
90 Gün$ 0--

Galactic Bonk (G-BONK) Nədir?

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Galactic Bonk (G-BONK) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Galactic Bonk Qiymət Proqnozu (USD)

Galactic Bonk (G-BONK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Galactic Bonk (G-BONK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Galactic Bonk üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Galactic Bonk qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

G-BONK Aktivindən Yerli Valyutalara

Galactic Bonk (G-BONK) Tokenomikası

Galactic Bonk (G-BONK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. G-BONK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Galactic Bonk (G-BONK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Galactic Bonk (G-BONK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı G-BONK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
G-BONK / USD cari qiyməti nədir?
G-BONK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Galactic Bonk üçün bazar dəyəri nədir?
G-BONK üçün bazar dəyəri $ 48,86K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
G-BONK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
G-BONK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 865,92M USD təşkil edir.
G-BONK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
G-BONK ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı G-BONK qiyməti (ATL) nədir?
G-BONK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
G-BONK ticarət həcmi nədir?
G-BONK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
G-BONK bu il daha da yüksələcək?
G-BONK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün G-BONK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:24 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

