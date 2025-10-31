Bugünkü canlı Gala Music qiyməti 0,00605008 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUSIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUSIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gala Music qiyməti 0,00605008 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MUSIC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MUSIC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MUSIC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MUSIC Qiymət Məlumatları

MUSIC Whitepaper

MUSIC Rəsmi Veb-saytı

MUSIC Tokenomikası

MUSIC Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Gala Music Logosu

Gala Music Qiyməti (MUSIC)

Siyahıya alınmadı

1 MUSIC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00605006
$0,00605006$0,00605006
+10,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Gala Music (MUSIC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:17 (UTC+8)

Gala Music (MUSIC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00539856
$ 0,00539856$ 0,00539856
24 saat Aşağı
$ 0,00671471
$ 0,00671471$ 0,00671471
24 saat Yüksək

$ 0,00539856
$ 0,00539856$ 0,00539856

$ 0,00671471
$ 0,00671471$ 0,00671471

$ 0,303994
$ 0,303994$ 0,303994

$ 0,00099995
$ 0,00099995$ 0,00099995

+4,60%

+10,31%

-40,33%

-40,33%

Gala Music (MUSIC) canlı qiyməti $0,00605008. MUSIC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00539856 və ən yüksək $ 0,00671471 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MUSIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,303994, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00099995 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MUSIC son bir saat ərzində +4,60%, 24 saat ərzində +10,31% və son 7 gündə isə -40,33% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gala Music (MUSIC) Bazar Məlumatları

$ 956,87K
$ 956,87K$ 956,87K

--
----

$ 956,87K
$ 956,87K$ 956,87K

158,16M
158,16M 158,16M

158.160.159,1024428
158.160.159,1024428 158.160.159,1024428

Gala Music üzrə cari Bazar Dəyəri $ 956,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MUSIC üzrə dövriyyədə olan təklif 158,16M, ümumi təklif isə 158160159.1024428 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 956,87K təşkil edir.

Gala Music (MUSIC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gala Music / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00056549.
Son 30 gündə Gala Music / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0033746293.
Son 60 gündə Gala Music / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0035798686.
Son 90 gündə Gala Music / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,01007091102769041.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00056549+10,31%
30 Gün$ -0,0033746293-55,77%
60 Gün$ -0,0035798686-59,17%
90 Gün$ -0,01007091102769041-62,47%

Gala Music (MUSIC) Nədir?

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gala Music (MUSIC) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Gala Music Qiymət Proqnozu (USD)

Gala Music (MUSIC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gala Music (MUSIC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gala Music üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gala Music qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MUSIC Aktivindən Yerli Valyutalara

Gala Music (MUSIC) Tokenomikası

Gala Music (MUSIC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MUSIC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gala Music (MUSIC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gala Music (MUSIC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MUSIC qiyməti 0,00605008 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MUSIC / USD cari qiyməti nədir?
MUSIC / USD cari qiyməti $ 0,00605008 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gala Music üçün bazar dəyəri nədir?
MUSIC üçün bazar dəyəri $ 956,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MUSIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MUSIC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 158,16M USD təşkil edir.
MUSIC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MUSIC ATH qiyməti olan 0,303994 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MUSIC qiyməti (ATL) nədir?
MUSIC ATL qiyməti olan 0,00099995 USD dəyərinə endi.
MUSIC ticarət həcmi nədir?
MUSIC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MUSIC bu il daha da yüksələcək?
MUSIC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MUSIC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:17 (UTC+8)

Gala Music (MUSIC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.829,24
$109.829,24$109.829,24

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,96
$3.855,96$3.855,96

+2,17%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03002
$0,03002$0,03002

+19,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,95
$185,95$185,95

+0,47%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,96
$3.855,96$3.855,96

+2,17%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.829,24
$109.829,24$109.829,24

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,95
$185,95$185,95

+0,47%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4851
$2,4851$2,4851

+1,27%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18533
$0,18533$0,18533

+2,57%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002731
$0,0002731$0,0002731

+336,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0052997
$0,0052997$0,0052997

+5.788,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0538
$0,0538$0,0538

+1.581,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000041000
$0,0000000000000000000000041000$0,0000000000000000000000041000

+720,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28790
$0,28790$0,28790

+132,00%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033887
$0,033887$0,033887

+81,99%