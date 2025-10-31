Bugünkü canlı Gaib AI Dollar Alpha USDC qiyməti 0,98531 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIDAUSDC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIDAUSDC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gaib AI Dollar Alpha USDC qiyməti 0,98531 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIDAUSDC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIDAUSDC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AIDAUSDC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AIDAUSDC Qiymət Məlumatları

AIDAUSDC Rəsmi Veb-saytı

AIDAUSDC Tokenomikası

AIDAUSDC Qiymət Proqnozu

Gaib AI Dollar Alpha USDC Logosu

Gaib AI Dollar Alpha USDC Qiyməti (AIDAUSDC)

1 AIDAUSDC / USD Canlı Qiyməti:

$0,984483
$0,984483$0,984483
+0,10%1D
USD
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:08 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,939033
$ 0,939033$ 0,939033
24 saat Aşağı
$ 0,995128
$ 0,995128$ 0,995128
24 saat Yüksək

$ 0,939033
$ 0,939033$ 0,939033

$ 0,995128
$ 0,995128$ 0,995128

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

$ 0,926229
$ 0,926229$ 0,926229

-0,34%

+0,27%

-1,08%

-1,08%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) canlı qiyməti $0,98531. AIDAUSDC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,939033 və ən yüksək $ 0,995128 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIDAUSDC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,13, ən aşağı qiyməti isə $ 0,926229 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIDAUSDC son bir saat ərzində -0,34%, 24 saat ərzində +0,27% və son 7 gündə isə -1,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Bazar Məlumatları

$ 113,16M
$ 113,16M$ 113,16M

$ 113,16M
$ 113,16M$ 113,16M

114,77M
114,77M 114,77M

114.772.921,187424
114.772.921,187424 114.772.921,187424

Gaib AI Dollar Alpha USDC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 113,16M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AIDAUSDC üzrə dövriyyədə olan təklif 114,77M, ümumi təklif isə 114772921.187424 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 113,16M təşkil edir.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00264956.
Son 30 gündə Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0120415720.
Son 60 gündə Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00264956+0,27%
30 Gün$ -0,0120415720-1,22%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gaib AI Dollar Alpha USDC Qiymət Proqnozu (USD)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gaib AI Dollar Alpha USDC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gaib AI Dollar Alpha USDC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AIDAUSDC Aktivindən Yerli Valyutalara

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Tokenomikası

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIDAUSDC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIDAUSDC qiyməti 0,98531 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIDAUSDC / USD cari qiyməti nədir?
AIDAUSDC / USD cari qiyməti $ 0,98531 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gaib AI Dollar Alpha USDC üçün bazar dəyəri nədir?
AIDAUSDC üçün bazar dəyəri $ 113,16M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIDAUSDC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIDAUSDC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 114,77M USD təşkil edir.
AIDAUSDC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIDAUSDC ATH qiyməti olan 1,13 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIDAUSDC qiyməti (ATL) nədir?
AIDAUSDC ATL qiyməti olan 0,926229 USD dəyərinə endi.
AIDAUSDC ticarət həcmi nədir?
AIDAUSDC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AIDAUSDC bu il daha da yüksələcək?
AIDAUSDC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIDAUSDC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:08 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

