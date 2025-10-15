FXN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
FXN (FXN) Tokenomikası
FXN (FXN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
FXN (FXN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
FXN (FXN) Məlumatları
FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.
FXN (FXN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
FXN (FXN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FXN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
FXN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq FXN tokenomikasını başa düşdünüzsə, FXN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
FXN Qiymət Proqnozu
FXN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? FXN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
