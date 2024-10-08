Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomikası

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomikası

Frogg and Ratt (FRATT) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

Frogg and Ratt (FRATT) Məlumatları

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network.

Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.fratt.xyz/

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Frogg and Ratt (FRATT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 11.41K
$ 11.41K$ 11.41K
Ümumi Təchizat:
$ 169.70M
$ 169.70M$ 169.70M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 144.24M
$ 144.24M$ 144.24M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 13.42K
$ 13.42K$ 13.42K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0.02413011
$ 0.02413011$ 0.02413011
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Frogg and Ratt (FRATT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FRATT token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

FRATT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq FRATT tokenomikasını başa düşdünüzsə, FRATT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

FRATT Qiymət Proqnozu

FRATT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? FRATT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.