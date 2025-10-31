Bugünkü canlı Frog X Toad 6900 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FXT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FXT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Frog X Toad 6900 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FXT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FXT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Frog X Toad 6900 Qiyməti (FXT)

Siyahıya alınmadı

1 FXT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:33:26 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00001196
$ 0,00001196$ 0,00001196

$ 0
$ 0$ 0

+0,04%

-4,28%

-38,78%

-38,78%

Frog X Toad 6900 (FXT) canlı qiyməti --. FXT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FXT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00001196, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FXT son bir saat ərzində +0,04%, 24 saat ərzində -4,28% və son 7 gündə isə -38,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Frog X Toad 6900 (FXT) Bazar Məlumatları

$ 27,84K
$ 27,84K$ 27,84K

--
----

$ 27,84K
$ 27,84K$ 27,84K

69,00B
69,00B 69,00B

69.000.000.000,0
69.000.000.000,0 69.000.000.000,0

Frog X Toad 6900 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 27,84K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FXT üzrə dövriyyədə olan təklif 69,00B, ümumi təklif isə 69000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 27,84K təşkil edir.

Frog X Toad 6900 (FXT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Frog X Toad 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Frog X Toad 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Frog X Toad 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Frog X Toad 6900 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,28%
30 Gün$ 0-37,38%
60 Gün$ 0-84,40%
90 Gün$ 0--

Frog X Toad 6900 (FXT) Nədir?

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Frog X Toad 6900 (FXT) Mənbəyi

Frog X Toad 6900 Qiymət Proqnozu (USD)

Frog X Toad 6900 (FXT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Frog X Toad 6900 (FXT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Frog X Toad 6900 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Frog X Toad 6900 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FXT Aktivindən Yerli Valyutalara

Frog X Toad 6900 (FXT) Tokenomikası

Frog X Toad 6900 (FXT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FXT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Frog X Toad 6900 (FXT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Frog X Toad 6900 (FXT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FXT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FXT / USD cari qiyməti nədir?
FXT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Frog X Toad 6900 üçün bazar dəyəri nədir?
FXT üçün bazar dəyəri $ 27,84K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FXT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FXT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 69,00B USD təşkil edir.
FXT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FXT ATH qiyməti olan 0,00001196 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FXT qiyməti (ATL) nədir?
FXT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FXT ticarət həcmi nədir?
FXT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FXT bu il daha da yüksələcək?
FXT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FXT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:33:26 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

