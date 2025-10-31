Bugünkü canlı Free Republic of Verdis qiyməti 0,00000888 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VERDIS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VERDIS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Free Republic of Verdis qiyməti 0,00000888 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VERDIS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VERDIS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Free Republic of Verdis Logosu

Free Republic of Verdis Qiyməti (VERDIS)

Siyahıya alınmadı

1 VERDIS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+3,00%1D
mexc
USD
Free Republic of Verdis (VERDIS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:33:03 (UTC+8)

Free Republic of Verdis (VERDIS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000804
$ 0,00000804$ 0,00000804
24 saat Aşağı
$ 0,00000889
$ 0,00000889$ 0,00000889
24 saat Yüksək

$ 0,00000804
$ 0,00000804$ 0,00000804

$ 0,00000889
$ 0,00000889$ 0,00000889

$ 0,00025723
$ 0,00025723$ 0,00025723

$ 0,00000722
$ 0,00000722$ 0,00000722

-0,00%

+3,09%

+4,74%

+4,74%

Free Republic of Verdis (VERDIS) canlı qiyməti $0,00000888. VERDIS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000804 və ən yüksək $ 0,00000889 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VERDIS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00025723, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000722 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VERDIS son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində +3,09% və son 7 gündə isə +4,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Bazar Məlumatları

$ 8,87K
$ 8,87K$ 8,87K

--
----

$ 8,87K
$ 8,87K$ 8,87K

998,55M
998,55M 998,55M

998.549.580,8870987
998.549.580,8870987 998.549.580,8870987

Free Republic of Verdis üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VERDIS üzrə dövriyyədə olan təklif 998,55M, ümumi təklif isə 998549580.8870987 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,87K təşkil edir.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Free Republic of Verdis / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Free Republic of Verdis / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000015531.
Son 60 gündə Free Republic of Verdis / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000059246.
Son 90 gündə Free Republic of Verdis / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+3,09%
30 Gün$ -0,0000015531-17,49%
60 Gün$ -0,0000059246-66,71%
90 Gün$ 0--

Free Republic of Verdis (VERDIS) Nədir?

99% of the fees will be given to @verdisgov , lets build this nation together.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Free Republic of Verdis (VERDIS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Free Republic of Verdis Qiymət Proqnozu (USD)

Free Republic of Verdis (VERDIS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Free Republic of Verdis (VERDIS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Free Republic of Verdis üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Free Republic of Verdis qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VERDIS Aktivindən Yerli Valyutalara

Free Republic of Verdis (VERDIS) Tokenomikası

Free Republic of Verdis (VERDIS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VERDIS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Free Republic of Verdis (VERDIS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Free Republic of Verdis (VERDIS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VERDIS qiyməti 0,00000888 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VERDIS / USD cari qiyməti nədir?
VERDIS / USD cari qiyməti $ 0,00000888 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Free Republic of Verdis üçün bazar dəyəri nədir?
VERDIS üçün bazar dəyəri $ 8,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VERDIS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VERDIS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,55M USD təşkil edir.
VERDIS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VERDIS ATH qiyməti olan 0,00025723 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VERDIS qiyməti (ATL) nədir?
VERDIS ATL qiyməti olan 0,00000722 USD dəyərinə endi.
VERDIS ticarət həcmi nədir?
VERDIS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VERDIS bu il daha da yüksələcək?
VERDIS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VERDIS qiymət proqnozuna baxın.
Free Republic of Verdis (VERDIS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

