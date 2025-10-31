Bugünkü canlı Fox inu qiyməti 0,00214325 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FINU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FINU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Fox inu qiyməti 0,00214325 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FINU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FINU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FINU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FINU Qiymət Məlumatları

FINU Whitepaper

FINU Rəsmi Veb-saytı

FINU Tokenomikası

FINU Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Fox inu Logosu

Fox inu Qiyməti (FINU)

Siyahıya alınmadı

1 FINU / USD Canlı Qiyməti:

$0,00214325
$0,00214325$0,00214325
-1,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Fox inu (FINU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:14:46 (UTC+8)

Fox inu (FINU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00196694
$ 0,00196694$ 0,00196694
24 saat Aşağı
$ 0,00237949
$ 0,00237949$ 0,00237949
24 saat Yüksək

$ 0,00196694
$ 0,00196694$ 0,00196694

$ 0,00237949
$ 0,00237949$ 0,00237949

$ 0,00865818
$ 0,00865818$ 0,00865818

$ 0,00134613
$ 0,00134613$ 0,00134613

-0,43%

-1,66%

-39,52%

-39,52%

Fox inu (FINU) canlı qiyməti $0,00214325. FINU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00196694 və ən yüksək $ 0,00237949 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FINU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00865818, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00134613 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FINU son bir saat ərzində -0,43%, 24 saat ərzində -1,66% və son 7 gündə isə -39,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Fox inu (FINU) Bazar Məlumatları

$ 211,91K
$ 211,91K$ 211,91K

--
----

$ 211,91K
$ 211,91K$ 211,91K

98,86M
98,86M 98,86M

98.862.777,11371821
98.862.777,11371821 98.862.777,11371821

Fox inu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 211,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FINU üzrə dövriyyədə olan təklif 98,86M, ümumi təklif isə 98862777.11371821 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 211,91K təşkil edir.

Fox inu (FINU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Fox inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Fox inu / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0012297692.
Son 60 gündə Fox inu / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006172058.
Son 90 gündə Fox inu / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,66%
30 Gün$ -0,0012297692-57,37%
60 Gün$ -0,0006172058-28,79%
90 Gün$ 0--

Fox inu (FINU) Nədir?

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Fox inu (FINU) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Fox inu Qiymət Proqnozu (USD)

Fox inu (FINU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Fox inu (FINU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Fox inu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Fox inu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FINU Aktivindən Yerli Valyutalara

Fox inu (FINU) Tokenomikası

Fox inu (FINU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FINU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Fox inu (FINU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Fox inu (FINU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FINU qiyməti 0,00214325 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FINU / USD cari qiyməti nədir?
FINU / USD cari qiyməti $ 0,00214325 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Fox inu üçün bazar dəyəri nədir?
FINU üçün bazar dəyəri $ 211,91K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FINU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FINU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 98,86M USD təşkil edir.
FINU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FINU ATH qiyməti olan 0,00865818 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FINU qiyməti (ATL) nədir?
FINU ATL qiyməti olan 0,00134613 USD dəyərinə endi.
FINU ticarət həcmi nədir?
FINU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FINU bu il daha da yüksələcək?
FINU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FINU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:14:46 (UTC+8)

Fox inu (FINU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.793,12
$109.793,12$109.793,12

+1,93%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,09
$3.856,09$3.856,09

+2,18%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03023
$0,03023$0,03023

+20,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,77
$185,77$185,77

+0,37%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,09
$3.856,09$3.856,09

+2,18%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.793,12
$109.793,12$109.793,12

+1,93%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,77
$185,77$185,77

+0,37%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4851
$2,4851$2,4851

+1,27%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18533
$0,18533$0,18533

+2,57%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002730
$0,0002730$0,0002730

+336,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0042420
$0,0042420$0,0042420

+4.613,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0660
$0,0660$0,0660

+1.962,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000041799
$0,0000000000000000000000041799$0,0000000000000000000000041799

+735,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,29400
$0,29400$0,29400

+136,92%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,034933
$0,034933$0,034933

+87,61%