FLIP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FLIP Qiymət Məlumatları

FLIP Rəsmi Veb-saytı

FLIP Tokenomikası

FLIP Qiymət Proqnozu

Flip the Frog Logosu

Flip the Frog Qiyməti (FLIP)

1 FLIP / USD Canlı Qiyməti:

-1,60%1D
USD
Flip the Frog (FLIP) Canlı Qiymət Qrafiki
Flip the Frog (FLIP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,10%

-1,62%

-4,41%

-4,41%

Flip the Frog (FLIP) canlı qiyməti $0,00001735. FLIP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001702 və ən yüksək $ 0,00001765 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FLIP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00033307, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000053 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FLIP son bir saat ərzində +0,10%, 24 saat ərzində -1,62% və son 7 gündə isə -4,41% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Flip the Frog (FLIP) Bazar Məlumatları

--
----

Flip the Frog üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FLIP üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 17,35K təşkil edir.

Flip the Frog (FLIP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Flip the Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Flip the Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000057311.
Son 60 gündə Flip the Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000052510.
Son 90 gündə Flip the Frog / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000143608762539489.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,62%
30 Gün$ -0,0000057311-33,03%
60 Gün$ -0,0000052510-30,26%
90 Gün$ -0,0000143608762539489-45,28%

Flip the Frog (FLIP) Nədir?

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Flip the Frog (FLIP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Flip the Frog Qiymət Proqnozu (USD)

Flip the Frog (FLIP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Flip the Frog (FLIP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Flip the Frog üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Flip the Frog qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FLIP Aktivindən Yerli Valyutalara

Flip the Frog (FLIP) Tokenomikası

Flip the Frog (FLIP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FLIP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Flip the Frog (FLIP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Flip the Frog (FLIP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FLIP qiyməti 0,00001735 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FLIP / USD cari qiyməti nədir?
FLIP / USD cari qiyməti $ 0,00001735 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Flip the Frog üçün bazar dəyəri nədir?
FLIP üçün bazar dəyəri $ 17,35K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FLIP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FLIP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
FLIP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FLIP ATH qiyməti olan 0,00033307 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FLIP qiyməti (ATL) nədir?
FLIP ATL qiyməti olan 0,0000053 USD dəyərinə endi.
FLIP ticarət həcmi nədir?
FLIP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FLIP bu il daha da yüksələcək?
FLIP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FLIP qiymət proqnozuna baxın.
