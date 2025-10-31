Bugünkü canlı Flaze Coin qiyməti 0,00293426 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLAZE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLAZE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Flaze Coin qiyməti 0,00293426 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLAZE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLAZE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00293426
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Flaze Coin (FLAZE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:13:41 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00288919
24 saat Aşağı
$ 0,00295157
24 saat Yüksək

$ 0,00288919
$ 0,00295157
$ 0,01720448
$ 0,00211363
--

-0,44%

-3,60%

-3,60%

Flaze Coin (FLAZE) canlı qiyməti $0,00293426. FLAZE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00288919 və ən yüksək $ 0,00295157 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FLAZE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01720448, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00211363 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FLAZE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,44% və son 7 gündə isə -3,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Flaze Coin (FLAZE) Bazar Məlumatları

$ 56,53K
--
$ 56,53K
19,27M
19.265.572,042045552
Flaze Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 56,53K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FLAZE üzrə dövriyyədə olan təklif 19,27M, ümumi təklif isə 19265572.042045552 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 56,53K təşkil edir.

Flaze Coin (FLAZE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Flaze Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Flaze Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002837667.
Son 60 gündə Flaze Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0015149728.
Son 90 gündə Flaze Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,008726591125561023.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,44%
30 Gün$ -0,0002837667-9,67%
60 Gün$ -0,0015149728-51,63%
90 Gün$ -0,008726591125561023-74,83%

Flaze Coin (FLAZE) Nədir?

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Flaze Coin (FLAZE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Flaze Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Flaze Coin (FLAZE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Flaze Coin (FLAZE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Flaze Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Flaze Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FLAZE Aktivindən Yerli Valyutalara

Flaze Coin (FLAZE) Tokenomikası

Flaze Coin (FLAZE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FLAZE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Flaze Coin (FLAZE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Flaze Coin (FLAZE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FLAZE qiyməti 0,00293426 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FLAZE / USD cari qiyməti nədir?
FLAZE / USD cari qiyməti $ 0,00293426 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Flaze Coin üçün bazar dəyəri nədir?
FLAZE üçün bazar dəyəri $ 56,53K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FLAZE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FLAZE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,27M USD təşkil edir.
FLAZE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FLAZE ATH qiyməti olan 0,01720448 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FLAZE qiyməti (ATL) nədir?
FLAZE ATL qiyməti olan 0,00211363 USD dəyərinə endi.
FLAZE ticarət həcmi nədir?
FLAZE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FLAZE bu il daha da yüksələcək?
FLAZE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FLAZE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:13:41 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

