Flagship by Virtuals (FYI) Canlı Qiymət Qrafiki
Flagship by Virtuals (FYI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,36%

-17,59%

+60,77%

+60,77%

Flagship by Virtuals (FYI) canlı qiyməti $0,00516771. FYI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00477424 və ən yüksək $ 0,00636643 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FYI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02405088, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00218454 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FYI son bir saat ərzində -0,36%, 24 saat ərzində -17,59% və son 7 gündə isə +60,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Flagship by Virtuals (FYI) Bazar Məlumatları

--
----

Flagship by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 509,06K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FYI üzrə dövriyyədə olan təklif 98,22M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,18M təşkil edir.

Flagship by Virtuals (FYI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Flagship by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00110353191567872.
Son 30 gündə Flagship by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006250221.
Son 60 gündə Flagship by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0030131263.
Son 90 gündə Flagship by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00110353191567872-17,59%
30 Gün$ -0,0006250221-12,09%
60 Gün$ -0,0030131263-58,30%
90 Gün$ 0--

Flagship by Virtuals (FYI) Nədir?

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Flagship by Virtuals (FYI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Flagship by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Flagship by Virtuals (FYI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Flagship by Virtuals (FYI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Flagship by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Flagship by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FYI Aktivindən Yerli Valyutalara

Flagship by Virtuals (FYI) Tokenomikası

Flagship by Virtuals (FYI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FYI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Flagship by Virtuals (FYI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Flagship by Virtuals (FYI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FYI qiyməti 0,00516771 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FYI / USD cari qiyməti nədir?
FYI / USD cari qiyməti $ 0,00516771 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Flagship by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
FYI üçün bazar dəyəri $ 509,06K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FYI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FYI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 98,22M USD təşkil edir.
FYI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FYI ATH qiyməti olan 0,02405088 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FYI qiyməti (ATL) nədir?
FYI ATL qiyməti olan 0,00218454 USD dəyərinə endi.
FYI ticarət həcmi nədir?
FYI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FYI bu il daha da yüksələcək?
FYI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FYI qiymət proqnozuna baxın.
Flagship by Virtuals (FYI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

