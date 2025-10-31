Bugünkü canlı FixMe AI qiyməti 0,00188978 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı FixMe AI qiyməti 0,00188978 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FixMe AI Qiyməti (FIX)

1 FIX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00188978
$0,00188978
+3,90%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
FixMe AI (FIX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:13:06 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00180997
24 saat Aşağı
$ 0,00189683
24 saat Yüksək

$ 0,00180997
$ 0,00189683
$ 0,00612491
$ 0,0017181
+0,59%

+3,96%

+4,16%

+4,16%

FixMe AI (FIX) canlı qiyməti $0,00188978. FIX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00180997 və ən yüksək $ 0,00189683 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00612491, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0017181 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FIX son bir saat ərzində +0,59%, 24 saat ərzində +3,96% və son 7 gündə isə +4,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

FixMe AI (FIX) Bazar Məlumatları

$ 54,47K
--
$ 94,49K
28,83M
50.000.000,0
FixMe AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 54,47K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FIX üzrə dövriyyədə olan təklif 28,83M, ümumi təklif isə 50000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 94,49K təşkil edir.

FixMe AI (FIX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində FixMe AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə FixMe AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006416096.
Son 60 gündə FixMe AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə FixMe AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+3,96%
30 Gün$ -0,0006416096-33,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

FixMe AI (FIX) Nədir?

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

FixMe AI (FIX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

FixMe AI Qiymət Proqnozu (USD)

FixMe AI (FIX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? FixMe AI (FIX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? FixMe AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

FixMe AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FIX Aktivindən Yerli Valyutalara

FixMe AI (FIX) Tokenomikası

FixMe AI (FIX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FIX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: FixMe AI (FIX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü FixMe AI (FIX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FIX qiyməti 0,00188978 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FIX / USD cari qiyməti nədir?
FIX / USD cari qiyməti $ 0,00188978 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
FixMe AI üçün bazar dəyəri nədir?
FIX üçün bazar dəyəri $ 54,47K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FIX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 28,83M USD təşkil edir.
FIX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FIX ATH qiyməti olan 0,00612491 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FIX qiyməti (ATL) nədir?
FIX ATL qiyməti olan 0,0017181 USD dəyərinə endi.
FIX ticarət həcmi nədir?
FIX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FIX bu il daha da yüksələcək?
FIX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FIX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:13:06 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

